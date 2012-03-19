Diyarbakır'ın yarısı 'özerklik' istedi

T24 - Sosyal Siyasal Araştırmalar Merkezi (SAMER), Diyarbakır’da “Bir referandum olsa Kürtler ne ister” diye sordu. Ankete katılanların yüzde 49.2’si ‘demokratik özerklik’ isterken, yüzde 19.2’si ‘bağımsızlık’, yüzde 5.4’ü ‘federasyon’, yüzde 7,1’i de ‘adem-i merkezi yönetim’ seçeneğini, yüzde 3,4’ü ise hiçbiri seçeneğini işaretledi.

Milliyet gazetesinin haberine göre; SAMER’in Diyarbakır’da yaptığı araştırmada katılımcıların yüzde 40’ı kadın, yüzde 60’ını ise erkekler oluşturdu.

Ankete katılanların yüzde 33’ü 0-350 TL gelire, yüzde 3’ü ise 2000 TL ve üzeri gelire sahip. Kürtler’in sorunlarıyla ilgili referandum yapılıp yapılmaması, Kürtçe’nin resmi dil olup olmaması, Kürtçe’nin medeniyet dili olup olmadığı gibi soruların yöneltildiği ankete katılanların yüzde 30’u lise, yüzde 24’ü ilköğretim ve yüzde 15’i ortaokul mezunu. Katılımcıların yüzde 22.3’ünün de 20-24 yaş aralığında olduğu anketten çıkan bazı sonuçlar şöyle:

Kürtlerin taleplerine yönelik referandum yapılmalı mı’ sorusunu yüzde 87 ‘evet’ derken, yüzde 2’si yanıt vermedi.

”Bir referandum yapılsa ve Kürtlere sorulsa” sorusuna katılımcıların yüzde 49.2’si demokratik özerklik, yüzde 19.2’si bağımsızlık, yüzde 5.4’ü federasyon, yüzde 7.1’i belediyelerin geniş yetkilere sahip olduğu adem-i merkez yönetim yanıtı verdi.

“Kürtçe Türkiye’de resmi dil olmalı mı” sorusuna katılımcıların yüzde 83’ü evet derken, yüzde 8’lik kısım soruya cevap vermedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın “Kürtçe medeniyet dili değildir” açıklamasını duydunuz mu sorusunu katılımcıların yüzde 45’i evet olarak yanıtlarken, yüzde 1’i soruya cevap vermedi. Arınç’ın bu ifadesi hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna, katılımcıların yüzde 43’ü “Yanlış ve yersiz bir ifade, yüzde 18’i “Kınıyoruz” dedi.

KCK operasyonları Kürt sorununu ne yönde etkiliyor sorusuna ankete katılanların yüzde 43.4’ü “Olumsuz”, yüzde 24.2’si “Çok olumsuz” yanıtı verdi. Yüzde 6.4’ü “Etkisi yok”, yüzde 2.7’si “Olumlu etkiliyor” dedi.

“BDP’li milletvekillerinin ve Belediye Başkanları’nın yaptığı açlık grevini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna yüzde 66 “Doğru”, yüzde 9 “Gereksiz”, yüzde 9 “Etkisiz” yanıtı verdi.

“Kürtlerin geleceği açısından Kürt Ulusal Kongresi’nin toplanması önemli mi” sorusuna ise katılımcıların yüzde 79’u “Çok önemli” cevabı verdi.