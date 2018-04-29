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BBC Türkçe

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yıkım gerginliği

Sur'da hakkında acele kamulaştırma kararı bulunan iki mahallede yıkım işlemlerine gün içinde başlanması bekleniyor. Mahalleliler ise yargı sürecinin tamamlanmadığı gerekçesiyle evlerini boşaltmıyor. HDP'li bazı vekiller de mahalle sakinleriyle birlikte be

29 Nisan 2018 20:30

Diyarbakır'da kentsel dönüşüm kapsamında hakkında yıkım kararı alınan Sur ilçesinin Lalabey ve Alipaşa mahallerinin bir bölümü polis bariyerleri ile kapatıldı.

Mahallede yaşayanların bir kısmı evlerini boşaltırken, bir diğer kısmı da gidecek başka yerleri olmadığı gerekçesiyle evlerinden çıkmayı reddediyor. Mahalle sakinleri ayrıca, yıkım kararıyla ilgili yargı sürecinin devam ettiğini ve mahkemeden çıkacak kararın beklenmesi gerektiğini savunuyor.

Perşembe günü sabah saatlerinde ise bazı sokakların çevresi bariyerlerle kapatıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Sibel Yiğitalp, Ziya Pir ve İmam Taşçıer ile birlikte Sur'un Yıkımına Hayır Platformu üyeleri de bariyerlerle çevresi kapatılan sokağa girdiler.

Mahalle sakinleri ve HDP milletvekillerinin bekleyişi devam ederken, yıkımın gün içinde yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Yapılacak yıkımlar acele kamulaştırma kararına dayandırılıyor. Yıkım kararı bakanlık tarafından alınıyor. Yasal sürecin takibatı Diyarbakır Valiliği Yatırım ve İzleme Koordinasyonu (YİKOP) tarafından yapılıyor.

YİKOP yetkilileri, mahalle sakinlerinin itirazına ilişkin mahkemenin nihai kararını verdiğini belirterek, Şubat ayından bu yana hak sahiplerine evlerin boşaltılması için tebligat yapıldığını ve bilirkişi raporlarına göre hak sahipleri adına bankaya paraların yatırıldığını söylüyor.

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