T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde son 2 ayda 6 bin kişi göç etti"

Cizre’den göç edenlerin sayısının 10 bini aştığı belirtiliyor

29 Eylül 2015 14:38

Şemdinli Cizre, Lice ve Silvan’dan sonra Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nden son 2 ayda 6 bin kişinin göç ettiği öğrenildi.

Habertürk'ten Ahmet Yukuş'un haberine göre, Diyarbakır’da, Ulu Cami başta olmak üzere birçok tarihi cami, kilise, han, sur, hamam ve çarşıların bulunması nedeniyle adeta kentin kalbi konumunda olan Sur İlçesi, iki aydır aralıklarla süren sokak çatışmalarıyla gündemden düşmüyor. Güvenlik güçleriyle PKK arasında çıkan çatışmalardan seken kurşunlar evlere isabet ediyor. Patlama ve kurşun sesleri ilçe sakinlerini uyutmuyor.

 

500 aile evini terk etti

 

Zaman zaman sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Sur’da olayların ortasında kalan vatandaşlar çareyi evlerini terk etmekte buluyor. Son iki ayda 500 ailenin, yaklaşık 6 bin kişinin Sur’dan ayrıldığı belirtiliyor. Sur’da yaşanan çok sayıda Suriyeli ise Bağlar İlçesi’ne yerleşmeyi tercih etti. Birçok aile, ara sokaklara açılan hendekler yüzünden eşyasını taşımakta da zorluk yaşıyor. Bazı mahalle sakinleriyse YDG-H’nin, yaşanan göçten rahatsızlık duyup, “Mahalleden giden bir daha evine dönemez. O mekânlar artık bizimdir” diye tehdit ettiğini iddia ediyor. Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde de göç yaşanıyor. Bir yıldır, hendek ve barikatların bulunduğu Cudi, Sur ve Nuh mahallelerindeki vatandaşlar huzur bulamadıklarından ötürü evlerini terk ediyor. Ekonomik durumu iyi olanlar Gaziantep ve Mersin gibi illere göç ederken, maddi zorluk yaşayanlar Cizre’nin diğer mahallelerine taşınıyor. Cizre’den göç edenlerin sayısının ise 10 bini aştığı belirtiliyor.

ETİKETLER

diyarbakırsurhalkgöçpkkçatışmalar6 bin kişigöç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24