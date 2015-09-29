"Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde son 2 ayda 6 bin kişi göç etti"

Şemdinli Cizre, Lice ve Silvan’dan sonra Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nden son 2 ayda 6 bin kişinin göç ettiği öğrenildi.

Habertürk'ten Ahmet Yukuş'un haberine göre, Diyarbakır’da, Ulu Cami başta olmak üzere birçok tarihi cami, kilise, han, sur, hamam ve çarşıların bulunması nedeniyle adeta kentin kalbi konumunda olan Sur İlçesi, iki aydır aralıklarla süren sokak çatışmalarıyla gündemden düşmüyor. Güvenlik güçleriyle PKK arasında çıkan çatışmalardan seken kurşunlar evlere isabet ediyor. Patlama ve kurşun sesleri ilçe sakinlerini uyutmuyor.

500 aile evini terk etti

Zaman zaman sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Sur’da olayların ortasında kalan vatandaşlar çareyi evlerini terk etmekte buluyor. Son iki ayda 500 ailenin, yaklaşık 6 bin kişinin Sur’dan ayrıldığı belirtiliyor. Sur’da yaşanan çok sayıda Suriyeli ise Bağlar İlçesi’ne yerleşmeyi tercih etti. Birçok aile, ara sokaklara açılan hendekler yüzünden eşyasını taşımakta da zorluk yaşıyor. Bazı mahalle sakinleriyse YDG-H’nin, yaşanan göçten rahatsızlık duyup, “Mahalleden giden bir daha evine dönemez. O mekânlar artık bizimdir” diye tehdit ettiğini iddia ediyor. Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde de göç yaşanıyor. Bir yıldır, hendek ve barikatların bulunduğu Cudi, Sur ve Nuh mahallelerindeki vatandaşlar huzur bulamadıklarından ötürü evlerini terk ediyor. Ekonomik durumu iyi olanlar Gaziantep ve Mersin gibi illere göç ederken, maddi zorluk yaşayanlar Cizre’nin diğer mahallelerine taşınıyor. Cizre’den göç edenlerin sayısının ise 10 bini aştığı belirtiliyor.