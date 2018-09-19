Diyarbakır'ın astronumu teleskobuna kavuştu (Tekrar)

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da gençlik yıllarında astronomiye merak salan ilkokul mezunu Abdulkadir Topkaç\'ın (64) 1992 yılında aldığı teleskobu, Sur ilçesinde PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlenen hendek- barikat operasyonlarında tahrip oldu. 27 yıllık gözlem notlarından bazılarını TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi ve NASA ile paylaşan Topkaç\'a bir grup genç, sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanya ile 16 bin liraya teleskop aldı. Astronomiye merakı nedeniyle çevresinin kendisine \'deli\' değini belirten Topkaç, bu nedenle 17 yıl önce eşinin 8 çocuğuyla kendisini terk ettiğini söyledi.

Diyarbakırlı Abdulkadir Topkaç\'ın, yıllardır ilgilendiği astronomi, hayatını değiştirdi. Gençlik yıllarından beri astronomiyle ilgilenen Topkaç\'ı önce çevresi \'deli\' gözüyle baktı, ardından eşi ve 8 çocuğu tarafından terk edildi.

Topkaç, uzun yıllar önce İstanbul\'a gidip, dağılan Sovyetler Birliği\'nden getirilen bir teleskobu satın alıp Diyarbakır\'a getirdi. Topkaç, teleskopla gökteki yıldızlar, ay ve gezenleri incelemeye başladı. Aldığı teleskop, Sur ilçesinde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen hendek- barikat operasyonlarında tahrip oldu. Topkaç\'a sosyal medyada başlatılan kampanya ile yeni teleskop alındı.

\'BUNLARI DÜŞÜNÜRKEN, HERKES BANA DELİ DİYORDU\'

Askerden sonra soyut kavramlarla ilgilenmeye başladığını belirten Abdulkadir Topkaç, tasavvuf, ruh, vicdan gibi kavramları 15 yıl boyunca düşündüğünü söyledi. Bunları düşünürken, herkesin kendisine \'deli\' dediğini söyleyen Topkaç, şunları anlattı:

\"1991 yılında evin avlusunda oturuyordum, akşam saatleriydi. Ay görünmeye başladı. Kendi kendime düşünüp, \'Bu kadar zaman soyut kavramları düşündükten sonra ayın eksen dönüş hareketini bulabilir miyim?\' dedim. Köye gidip, dürbün ile dolunayı izledim. 2-3 gün boyunca bunu izledim. Ayın yavaş yavaş küçüldüğü gördüm. Bir daire oluşturup, hesaplama yapmaya başladım. Uzun zaman geçti ama ben ayın eksen dönüş hareketini göremedim, ayın bir yüzü sürekli dünyaya bakıyor. Bu konuyu araştırmak için kütüphanelerde kitap aramaya başladım. Orada da bulamadım. Daha sonra kütüphanede biri bana yardımcı olmaya çalıştı. Bana neyi aradığımı sorduğunda, ayın eksen dönüş hareketiyle ilgili bilgileri araştırdığımı söyledim. Bu konunun yazılmadığını anlatıp, hayal gücümü kullanmamı istedi.\"

ÇEVREDEN TEPKİ GÖRDÜ

Araştırmaları sürdürürken, çevresindekilerin olumsuz tepkileriyle karşılaştığını anlatan Abdulkadir Topkaç, \"Herkes deli olduğumu söylüyordu. Mantıklı bir şey olduğunu kimse düşünmüyor. \'Ekmeğine bakacağına, gitmiş gökyüzüne bakıyor\', \'Gökyüzünde bugüne kadar kim ne kazandı\' diye tepkiler geliyordu. Bana defalarca \'delidir\' dediler\" diye konuştu.

2 BİN 500 DOLARA TELESKOP ALDI

İlk teleskobunu 1992 yılında aldığını söyleyen Topkaç, \"İstanbul\'a gidip teleskop almaya karar verdim. Yıkılan, Sovyetler Birliği\'nden kalan bir teleskop bulup, satın aldım. O dönemde 2 bin 500 dolar para verdim teleskop için. Teleskobu Diyarbakır\'a getirdim. İnsanların hizmetine sundum. Teleskobu evimde bırakıyordum. Sur ilçesinde yaşanan hendek olaylarında teleskobum tahrip edildi. Parçalarını evimde saklıyorum. Sadece ayna ve kelepçesi sağlam kalmıştı. Parçalayıp, hurdacılara satmışlar. Tahrip olan teleskobum için tazminatı için çok başvuruda bulundum, ama hiçbir yanıt alamadım\" diye konuştu.

NASA İLE MEKTUPLAŞTI

Gökbilimiyle ilgili yaptığı çalışmaları Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi\'ne (NASA) yolladığını söylen Topkaç, \"1992 yılında ayın bir aylık seyir açısını elde ettim. Ayın yay şeklinde hareket ettiğini görünce, bende bir inanç oluştu. O dönemlerde yoğun bir düşünce içerisindeydim. Üniversitelerin neler yaptığını bilmiyordum. Bunun üzerine ben de NASA\'ya göndermeye karar verdim. NASA\'nın adresini turistlerden alıp, mektup gönderdim. Benimle ilgilendiklerini gördüm. İlgilendiklerine göre düşündüklerim gerçektir ki ben de bundan eminim. Bana kitapçıklar gönderdiler. İngilizce yazıldığı için ilgilenemedim, param da yoktu, bundan dolayı ilgilenemedim\" diye konuştu.

Teleskobunun tahrip olmasının ardından kendisine destek olmak için astronomiyle ilgilenen bir grup gencin sosyal medya üzerinden düzenledikleri kampanyayla 16 bin liraya teleskop aldıklarını belirten Topkaç, \"Bana hediye edilen teleskop çok güzel. Sağ olsunlar benimle ilgili bir kampanya başlattılar. Kampanya sosyal medyada çok büyük ilgi gördü. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum\" dedi.

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