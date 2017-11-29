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Diyarbakır'ın 5 ilçesinin 42 mahallesinde sokağa çıkma yasağı

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Lice, Kocaköy, Kulp, Hazro ve Silvan ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 5 ilçenin kırsal kesiminde yer alan 42 mahallede bugün sabah saat 05

29 Kasım 2017 12:47

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Lice, Kocaköy, Kulp, Hazro ve Silvan ilçelerinde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 5 ilçenin kırsal kesiminde yer alan 42 mahallede bugün sabah saat 05.00\'ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Silvan, Hazro, Kocaköy, Kulp ve Lice ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, devamla şöyle denildi:
\"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice İlçesi\'ne bağlı olan Ortaç, Yalaza, Çavundur, Dolunay, Bağlan, Kabakaya, Kutlu, Oyuklu, Türeli, Tepe, Budak, Dallıca, Sığınak, Kıyıköy, Çıralı, Kıpçak, Zümrüt ve Damar köyleri, Kulp İlçesi\'ne bağlı olan Kamışlı, Çukurca, Akbulak, Demirli, Bayırköy, Düzce, Temren, Güleç, Taşköprü ve Barın köyleri, Hazro İlçesi\'ne bağlı olan Gözebaşı, Sarıerik, Çitlibahçe, Meşebağları, Kırmataş, Terdöken  ve Kavaklıboğaz köyleri, Silvan İlçesi\'ne bağlı olan Dolaplıdere, Dağcılar, Mutluca ve Çaldere köyleri, Kocaköy İlçesi\'ne bağlı olan Boyunlu, Arkbaşı ve Tepecik köyleri  29 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 05.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır.\"

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