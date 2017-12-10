Diyarbakır'ın 5 ilçesine bağlı 51 köy ve mezradaki yasak kaldırıldı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın 5 ilçesine bağlı 51 köy ve mezrada PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Diyarbakır Valiliği, Lice, Kocaköy, Silvan, Hazro ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

\"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5 bin 442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan; Dibekköy, Yolçatı, Çağdaş, Kayacık, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Çavundur, Dolunay, Kabakaya, Tepe, Budak, Dallıca, Kutlu, Oyuklu, Türeli köyleri ve Sınır, Beğendik, Hacıcemil, Esenli, Çanak, Alataş, Kolbağı, Bakanlar, Kalkanlı, Kerpiçören, Göçer, Çaylarbaşı mezraları, Kocaköy ilçesine bağlı olan; Boyunlu köyü ve Varlık mezrası, Silvan ilçesine bağlı olan; Dolaplıdere köyü ve Alakuşak, Üçdirek, Ergeçiti, Erkenciler mezraları, Hazro ilçesine bağlı olan; Koçbaba, Ormankaya, Çitlibahçe köyleri, Şahgeldi ve Güzdamı mezraları, Kulp ilçesine bağlı olan; Taşköprü, Temren, Bayırköy, Demirli, Çukurça köyleri ve Kuyucak, Mevik, Aşağıpolat, Yukarıpolat, Keçiveren, Zümrütlü mezralarında 8 Aralık 2017 Cuma günü saat 05.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 10 Aralık 2017 Pazar günü saat 08.00 itibariyle kaldırılmıştır.\"