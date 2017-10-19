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Diyarbakır'ın 4 ilçesine bağlı 38 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan, Hazro, Kulp ile Lilce ilçesi kırsal kesiminde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenecek operasyon öncesi 38 köy ve mezrada bugün saat 05

19 Ekim 2017 11:47

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan, Hazro, Kulp ile Lilce ilçesi kırsal kesiminde PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlenecek operasyon öncesi 38 köy ve mezrada bugün saat 05.00\'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Sivil halkın zarar görmemesi için düzenlenecek operasyon öncesi sokağa çıkma yasağının ilanı ile ilgili Diyarbakır Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
\"İlimiz Hazro, Kulp, Silvan ve Lice İlçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice ilçesine bağlı olan; Budak, Dallıca, Tepe, Türeli, Kabakaya, Kutlu, Oyuklu, köyleri ve Hevselbey, Kolbağı, Alataş, Kalkanlı, Bakanlar, Hacıcemil, Esenli, Çaylarbaşı, Göçer, Kerpiçören, Çanak mezraları), (Hazro İlçesine bağlı olan; Mutluca köyü ve Şahgeldi mezrası), (Silvan ilçesine bağlı olan; Çaldere, Dolaplıdere ve Dağçılar köyleri ve Üçdirek, Ergeçiti, Kayabağı ve Erkenciler mezraları), (Kulp ilçesine bağlı olan; Çukurca, Demirli, Düzce, Bayıkköy ve Taşköprü köyleri ve Zümrütlü, Keçiveren, Yukarıpolat, Aşağıpolat, Mevik ve Taşköprü mezraları) 19 Ekim 2017 Perşembe günü saat 05.00\'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır.\"
 

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