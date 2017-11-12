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Diyarbakır'ın 4 ilçesinde 7 ton 244 kilo esrar ve çok sayıda silah ele geçirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice, Hazro, Kocaköy ve Kulp ilçeleri kırsalında yapılan operasyon tamamlandı

12 Kasım 2017 13:31

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Lice, Hazro, Kocaköy ve Kulp ilçeleri kırsalında yapılan operasyon tamamlandı. Operasyon kapsamında 1 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ile uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi. 
Diyarbakır Valiliği Lice, Hazro, Kocaköy ve Kulp ilçesi mülki sınırları içerisinde, 9 Kasım\'da başlayan, \'Bayrak- 67 Şehit Jandarma Er Kadir Görgülü Operasyonun 11 Kasım gecesi tamamlandığı bildirdi. Valilik açıklamasında, \"Anılan operasyon kapsamında gerçekleştirilen temas aramaları sonucunda; 1 terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmiş, 1\'i terör örgütü üyeliğinden olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmaları sonrasında, Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden gözaltına alınmış, terör örgütü mensuplarına ait 1 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir\"denildi.
Açıklamada, ele geçirilen malzemeler ile ilgili ise şöyle denildi:
\"Söz konusu operasyon esnasında, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlara gizlenmiş 24 jelikan bidon ile 1 araç ve 3 sırt çantası içerisinde; 1 adet M-16 piyate tüfeği, 3 Kalaşnikof Piyate tüfeği, 4 adet anti-tank mühimmatı,  3 tabanca, 6 adet el bombası, 1 adet Yeasu marka araç telsizi, 15 elektrikli fünye, 1 pompalı av tüfeği, 379 Kalaşnikof Piyade Tüfeği fişeği, 12  Kalaşnikof şarjörü, 174 adet M-16 piyade tüfeğifişeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği el kundağı, 1 gece görüş  monte  hamili,  4 adet 12 kalibrelik av tüfeği fişeği, 12 adet 9 milimetretrelik tabanca fişeği, 4 tabanca şarjörü, 5 takım terörist kıyafeti, teröristlere ait 1 çelik yelek, teröristlere ait 1 hücum yeleği, 4 şemsiye, 6 tüp, 8 pil, 3 araç, 20 metre kablo, 2 kütüklük, 1 kelepçe, 1 uyku tulumu, 2 çift spor ayakkabı, 4 fotoğraf  makinesi, ses  kayıt  cihazı, hassas terazi, örgütsel dokümanlar, 27 çuval içerisinde peksimet ekmek ile çok miktarda yaşam malzemesi  ele geçirildi.\"
Açıklamada, operasyonun narko terörizm ile ilgili faaliyeti kapsamında ise, Lice ve Kocaköy İlçeleri kırsal alanında piyasa değeri 105 milyon 846 bin 500 TL olan 564, 2 kilo kubar ve 6 bin 680 kilo toz olmak üzere toplam 7 ton 244 kilo esrar maddesi ile 2 bin 750 kök kenevir bitkisi ve 800 kilo kenevir tohumu ele geçirildiği belirtildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı uyarınca kenevir bitkisi ve tohumu numune alınması ardından yerinde imha edildi, uyuşturucu  maddeler muhafaza altına alındı. Açıklamanın son bölümünde şöyle devam edildi:
\"Öte yandan 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerinin Murakabesi Hakkında Kanun\'un Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 6\'ncı Bölüm 18\'nci Maddesine istinaden, teşkil edilen komisyon gözetiminde, daha önceki tarihlerde Lice İlçesi mülki sınırlarında icra edilen operasyonlarda ele geçirilmeyi müteakip, adli emanet deposunda muhafaza edilmekte olan 47 ton esrar maddesinin 11 Kasım 2017 tarihinden itibaren  Lice İlçe Jandarma Komutanlığı kışlasında yakılarak imhasına başlanılmıştır\" denildi.

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