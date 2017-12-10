Diyarbakır'ın 3 ilçesindeki operasyon tamamlandı: 123 kilo esrar ve silahlar ele geçirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Hani, Lice ve Kocaköy ilçeleri kırsalında PKK terör örgütüne yönelik 7 Aralık\'ta başlatılan operasyon dün gece itibariyle tamamlanırken, operasyonda silah, el yapımı patlayıcı düzenekleri, mühimmat ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonda, 123 kilo da esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Valliliği Hani, Lice ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 7 Aralık\'ta başlatılan, geçen yılın Şubat ayında merkez Sur ilçesinde şehit edilen Gümüşhaneli Teğmen Recep Erdoğan adına düzenlenen operasyonunun dün saat 22.00\'de tamamlandığını açıkladı. \'Bayrak-70 Şehit Jandarma Teğmen Recep Erdoğan-2 Operasyonu\'nda bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 sığınak ve 1 doğal mağara tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, Lice ilçesi Birlik, Şenlik köyleri ile Hani ilçesi Yukarıturalı, Gömeç, Serenköy ve Kırım köyleri mülki sınırları içerisinde 2 sığınak içerisine gizlenen ve toprağa gömülü halde jelikan bidonlar içerisinde 1 Kalaşnikof piyade tüfeği , 7.62 milimetre çapında Çekya yapımı \'Zbrojovka\' marka piyade tüfeği, 29 adet Kalaşnikof fişeği, 41 adet 7.62x54 milimetrelik piyade tüfeği fişeği bulundu. Bunun yanı sıra 11 el yapımı patlayıcı, 2 adet radyo frekanslı patlatma düzeneği, 1 adet uzaktan kumanda, 2 adet 8’li pil bloğu, 1 adet boş Bixi mühimmat kutusu, 400 metre kablo, 11 adet tüp, 56 adet pil, 1 adet vitrin mankeni baş kısmı, çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş ve silah ve mühimmat muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Aynı operasyon kapsamında yapılan yol denetimleri ve adli aramalar sonucu, 2 bin 116 kişi ve 985 aracın sorgulaması yapılırken, operasyon bölgesindeki 40 konut ve eklentisinde adli arama gerçekleştirilildiğıi belirtildi. Açıklamada, 1’i \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan olmak üzere toplam 12 şüphelinin yakalanarak haklarında adli işlem yapıldığını da ifade edildi. Operasyonda, 112 kilo 500 gram kubar ve 11 kilo 200 gram toz olmak üzere toplam 123 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildiği de kaydedildi.



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