Diyarbakır’ı fethe izin vermeyeceğiz

DTP'li Osman Baydemir: Biz Diyarbakır'da fetih psikolojisine karşıyız. Ve asla böyle birşeye izin vermeyeceğiz" dedi.





Diyarbakır’da DTP'nin yeniden aday gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, “Bizim eleştirdiğimiz husus, seçime 20 ay kala Başbakanın kentimiz Diyarbakır'ı seçim sath-ı mailine koyması idi. Ve Diyarbakır'a bir fetih psikolojisi ile yaklaşım göstermesi idi. Biz fetih psikolojisine karşıyız. Ve asla böyle bir şeye müsaade etmeyeceğiz. Ama demokratik nezaketimizi her şartta koruyacağız. Bütün muhataplar özgür bir şekilde propagandalarını yapacak'' dedi.



Baydemir, gazetecilerle sohbeti sırasında yaptığı açıklamada, her siyasi parti ve adayın halka gitme hakkına sahip olduğunu söyledi. 5 yıllık hizmetlerine, temsil kabiliyetlerine güvendiklerini vurgulayan Baydemir, “Halkımızın teveccühünü bir kez daha kazanacağımıza inanıyoruz. Bugüne kadar partimize ve bize oy vermemiş olan tüm yurttaşlarımız şüphesiz ki bizim yurttaşlarımızdır ve başımızın tacıdır. Bize oy vermeyen `bizden değildir' anlayışına da asla girmeyeceğiz. Ama bugüne kadar bize oy vermemiş olan tüm insanlarımıza da bu dönem mutlaka ulaşacağız. Ve onlarında teveccühünü mutlaka kazanacağız'' dedi.



Halkın demokratik iradesine, halkın hür iradesine herkesin saygı duyması gerektiğini kaydeden Baydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Eğer demokrasiyse, sandığa yansıyan irade neyse, sandıktan da o iradenin çıkması lazım. Yani, zinhar bir hileye Diyarbakırlıların tabiri ile hileye, hurdaya gitmemek lazım. Ve çıkan irade neyse o iradeye saygı duymak lazım. Geçirmiş olduğumuz 5 yıllık zaman diliminde Diyarbakır halkının iradesine, teveccühüne saygı duyulsaydı, bugün çevre yollarımız inşaa edilmiş olurdu. Bugün katı atık projemizin temeli atılmış olurdu. Veya başka projelerin temeli atılmış olurdu. Öyle inanıyor ve temenni ediyorum ki dindar, muhafazakar, sosyal demokrat, laik, bütün yurttaşlarımız öyle bir demokrasi örneğini sergileyecek ki herkes şapkasını bir kez daha önüne koyacak. Ve bütün negatif ayrımcılıklar ortadan kalkacak. Seçim sonuçları inşallah ortak paydalarda buluşum, müzakere zeminin, diyalog zeminin tekrar oluşumuna katkı sunacaktır, böyle bir temenni içerisindeyim.''

