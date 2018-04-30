Diyarbakır'dan vekil aday adaylığı için AK Parti'ye başvuru yoğunluğu

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - HAZİRAN ayında gerçekleştirilecek genel seçimde, AK Parti milletvekili adayı olmak için Diyarbakır\'dan yapılan başvuru sayısının, 150\'ye ulaştığı belirtildi. Vekil adaylığı için başvuranlar arasında, mevcut ve eski milletvekilleri ile iş insanları da yer aldı.

Gazeteci ve yazar Bayram Zilan ile eski milletvekili Cuma İçten, basın toplantısı düzenleyerek, vekillik için AK Parti çatısı altında Diyarbakır\'dan aday adayı olduklarını duyurdu. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti\'nde, basın mensuplarıyla bir araya gelen Cuma İçten, 7 Haziran 2015\'te yapılan seçimde, liste dışında kaldıktan sonra resmi görevlerine yaklaşık 3 yıl ara verdiğini söyledi. İçten, \"Doğduğum, büyüdüğüm Diyarbakır\'a hizmet etmeyi, şehrin, benim üzerimde hakkı olduğunu düşünerek, Diyarbakır\'dan aday olmayı tercih ettim. Annem ve babamın benim üzerinde o kadar çok hakları var ki milletvekilliği kayıt ücretinin yarısını anne diğer yarsını da babam yatırarak, beni onurlandırdı\" dedi.

Bayram Zilan da AK Parti\'den Diyarbakır milletvekilliği için aday adayı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"AK Parti, büyük bir partidir. AK Parti\'nin siyaseti kuşatması, milletvekili adaylarını motive ediyor. Bu seçimde, Diyarbakır\'da HDP\'nin barajı aşıp, aşmama ihtimali üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Birçok siyasetçi veya siyasete adım atmak isteyen kişi, bu ihtimali düşünerek, listede herhangi bir yerde olmanın ihtimalini düşünüyor. AK Parti\'de aday adayı olmanın, kişisel kariyer açısından bir adım olacağını düşünenler de var. Niyetler farklı farklı ama AK Parti\'nin milletvekili adayının sayısı çok yüksek oluyor. Diyarbakır\'da biz bugünkü sayıların üzerinde de sayılar gördük. Şu an 118 veya 120 civarındaydı. Süre uzatıldı. Bunun daha yükselmesi mümkündür. Diğer siyasi partinin barajı aşamama ihtimalini düşünüyor herkes. O yüzden sayı fazla.\"

AK Parti\'de, 24 Haziran\'da yapılacak milletvekili genel seçimi için aday adaylığı başvuru süresi, 2 Mayıs\'a kadar uzatıldı. Diyarbakır\'dan milletvekilliği aday adaylığı için 150\'ye yakın başvuru yapıldığı belirtildi. Başvuranlar arasında milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal ile eski milletvekilleri Mine Lök Beyaz, Oya Eronat, Abdurrahman Kurt, Osman Aslan, İrfan Yazıcıoğlu, AFAD eski Başkanı Halis Bilen, 15 Temmuz gazisi Muammer Polat, avukat Ercan Ezgi, gazeteci Gürsel Eser, iş insanı Fatih Kayıhan\'ın da yer aldı.



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