Diyarbakır'dan KKTC'ye uçak seferleri başladı

Diyarbakır Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferinin geçen ay THY tarafından Irak'ın Erbil kentine gerçekleştirilmesinin ardından, ikinci yurt dışı seferi Onur Hava Yolları tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya yapıldı.



Habertürk'te yer alan habere göre; Diyarbakır'daki yolcularını almak üzere Lefkoşa'dan gelen uçak, Onur Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Orhan Sivrikaya, KKTC Turizm ve Tanıtım Dairesi Müdürü Hakan Ataöv, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Muhammed Akar ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar'ın da arasında yer aldığı grup tarafından karşılandı.



Sivrikaya yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da dış hat terminalinin açılması ve yurt dışına seferlerin başlamasından dolayı hükümete teşekkür ettiklerini söyledi.



Hükümetin ulaşım politikalarının önemine değinen Sivrikaya, "Ülkemiz sivil havacılığının bu noktaya gelmesinde, dünyada dikkat çeken yolcu taşıma istatistiklerine ulaşılmasında şüphesiz hükümetimizin uygulamış olduğu ulaşım politikalarının büyük bir etkisi olmuştur. Bu sürecinin devamı olarak Diyarbakır'a yeni bir hatta bu seferlerimizi başlatmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.



Milletvekili Ebubekir Bal ise Diyarbakır Havalimanı'nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük havalimanı olduğunu söyledi. Daha önce Erbil ile ilk yurt dışı seferlerinin başlatıldığını, şimdi ise Lefkoşa seferlerinin yapılacağını belirten Bal, "İnşallah bundan sonra Avrupa ülkelerine uçuşlar başlayacak. Diyarbakır'ın hak ettiği yere gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.



Sayar da bir kentin ekonomik gelişimi için hava yolunun önemli olduğunu belirtti.



Konuşmaların ardından yolcularını alan uçak, Lefkoşa'ya hareket etti.