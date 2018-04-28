Diyarbakır'daki tapınakta yeni koridorlar ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan tarihi Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan Mithras Tapınağı'nda iki koridor çıkarıldı. Gizemli tapınağı görmeye Hindistan olmak üzere Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Kanada ve pek çok ülkeden ziyaretçi geliyor.

Habertürk'ün haberine göre, Roma İmparatorluğu'nun sınır garnizonu olan ve kayalık bir tepe üzerine kurulu olması nedeniyle geniş bir alanı kontrol eden, stratejik bir öneme sahip kalede yapılan çalışmalarda elde edilen buluntuların milattan sonra 3. yüzyıla kadar uzandığı tespit edildi.

639 yılında İslam orduları tarafından fethedilene kadar kullanılan alanda gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, kaya sunağı gibi mimari kalıntılar yer alıyor. Doğudan özellikle İran tarafından gelen orduların durdurulduğu ve batıya geçişini engelleyen bir noktada olan kale, her defasında yıkılıp yeniden inşa edilmişti. Konutların bulunduğu alanda su sarnıçları, yeraltı ibadethanesi, yeraltı sığınağı, surların dışında ise yerleşime su sağlayan kanallar, sunu çanakları ve taş ocakları, nekropol alanında da kaya mezarları ve tonozlu mezarlar yer alıyor.

Dünyada son olarak ortaya çıkarılan ve Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırındaki tek Mithras Tapınağı da Zerzevan Kalesi’nde yapılan kazılarda ortaya çıkarıldı.

Kazı Başkanı ve Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aytaç Coşkun, 4 yıl önce başlayan kazılarla birlikte hem Pagan Roma'ya ait hem de Hristiyan Roma'ya ait yapıları ortaya çıkardıklarını ifade etti. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkarılan ve Zerzevan Kalesi'nin adını dünyaya duyuran Mithras Tapınağı'nda yeni koridorlar tespit ettiklerini aktaran Coşkun, şunları söyledi:

"Son yıllarda çıkardığımız en önemli yapılardan birisi de Mithras Tapınağı. Mithras, Pagan Roma'da bir gizem dinidir. Çünkü bütün törenleri gizli. Tapınaklar zaten yerin altında, ayinler gizli ve sadece belli kriterleri yerine getirenler bu dine kabul ediliyor. Geçen yıl Mithras'a açılan iki geçit, iki tane koridor tespit ettik.