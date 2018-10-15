Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşlarından Sakaryaspor'a tepki

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'daki çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, TFF 2\'inci Lig Beyaz Grup\'ta 13 Ekim\'de Sakarya\'da oynanan Sakaryaspor - Amed Sportif Faaliyetler Kulübü maçında yaşananlar nedeniyle Sakaryaspor Kulübü hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Diyarbakır\'da, aralarında Ticaret Odası ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği, Sanayici İş İnsanları Derneği\'nin de bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 13 Ekim günü Sakarya\'da Amed Sportif Faaliyetler Kulübü\'ne yapılan saldırıyı kınadı.

İş dünyası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Amedspor takımına yapılan saldırı karşısında büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, şöyle denildi:

\"Amedspor başta olmak üzere Diyarbekirspor ve bölge kentlerinin futbol takımları deplasmanda oynadıkları hemen her maçta, ayrımcı, ırkçı saldırılara uğramaktadır. Bu durum kabul edilemez. Bizler Diyarbakır iş insanları olarak sporun barış, kardeşlik ve dostluk çerçevesinde ele alınması gerektiğine inanmaktayız. Ancak, yaşanan gelişmelere baktığımızda karşılaşılan tablo maalesef bu duygularımızı yaralamaktadır. Ayrıca bu saldırıların spor camiası tarafından yapılması ve bu durum karşısında yetkililerin sessiz kalması dostluk ve kardeşlik duygularımızı derinden sarsmaktadır. Bizler Diyarbakırlı iş insanları olarak, sorumsuz bir şekilde bu tarz davranışların sergilenmesine yol açan ve kardeşlik duygularını zedeleyen bu uygulamaların bir daha tekrarlanmaması adına yetkililerin ivedi olarak adli ve idari yaptırımlar uygulamalarını talep ediyoruz. Bu olumsuz tablonun oluşmasında sorumluluğu bulunan kişi, kulüp ve kulüp yöneticileri hakkında ayrıca hukuki zeminde gerekli girişimleri başlatacağımızı ve suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz ederiz.\"