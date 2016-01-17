T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır’daki saldırıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı

13 Ocak’ta Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bomba yüklü araç infilak ettirilmiş, 5 sivil hayatını kaybetmişti

17 Ocak 2016 22:12

Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen saldırı sonrası gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

DHA’nın haberine göre saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında eylemle bağlantıları olduğu değerlendirilen İ.Ö. ve H.D., gözaltına alındı.

Şüpheliler, savcılıkta alınan ifadelerinin ardından, ‘yangın’, ‘su baskını’, ‘tahrip’, ‘batırma’, ‘bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamalarıyla tutuklanmak üzere Çınar Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Sulh ve Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

13 Ocak’ta Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bomba yüklü araç infilak ettirilmiş, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmişti. Resmi kaynaklara göre saldırıda biri polis, üçü çocuk beş sivil hayatını kaybetmiş, 39 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıyı üstlenen PKK’nın silahlı kanadı HPG, saldırıdan dolayı özür dilememiş, hayatını kaybeden siviller nedeniyle üzüntü duyduklarını belirtmişti.

ETİKETLER

diyarbakırpatlamaçınaremniyet müdürlüğü5ölü39yaralı

İlgili Haberler

Diyarbakır Çınar'da ölenler arasında iki bebek ve bir çocuk da var

Çınar Emniyeti'ne düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24