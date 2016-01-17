Diyarbakır’daki saldırıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen saldırı sonrası gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

DHA’nın haberine göre saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında eylemle bağlantıları olduğu değerlendirilen İ.Ö. ve H.D., gözaltına alındı.

Şüpheliler, savcılıkta alınan ifadelerinin ardından, ‘yangın’, ‘su baskını’, ‘tahrip’, ‘batırma’, ‘bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamalarıyla tutuklanmak üzere Çınar Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Sulh ve Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 Ocak’ta Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bomba yüklü araç infilak ettirilmiş, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmişti. Resmi kaynaklara göre saldırıda biri polis, üçü çocuk beş sivil hayatını kaybetmiş, 39 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıyı üstlenen PKK’nın silahlı kanadı HPG, saldırıdan dolayı özür dilememiş, hayatını kaybeden siviller nedeniyle üzüntü duyduklarını belirtmişti.