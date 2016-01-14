Diyarbakır Çınar'da ölenler arasında iki bebek ve bir çocuk da var

Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve lojmanlara düzenlenen PKK saldırısında hedef alınan lojmanlarda sabah saatlerinde çıkarılan ceset ile ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken can verenler arasında iki bebek ve bir çocuk olduğu öğrenildi.

Emniyet lojmanlarında saldırının ardından 5 aylık bebek ile bir polis eşinin cesetleri çıkarıldı. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, patlamada yıkılan Açıkgöz ailesinin evinden ise Lokman Açıkgöz ile 5 yaşındaki oğlu Sadık Efe Açıkgöz'ün cesetleri ile 7 kişi de yaralı olarak çıkarıldı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kaldırılan yaralılardan 1 yaşındaki Ecrin Açıkgöz, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı 34 kişinin ise tedavileri hastanelerde sürüyor.