T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır Çınar'da ölenler arasında iki bebek ve bir çocuk da var

Çınar Emniyeti'ne düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı

14 Ocak 2016 12:31

Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve lojmanlara düzenlenen PKK saldırısında hedef alınan lojmanlarda sabah saatlerinde çıkarılan ceset ile ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken can verenler arasında iki bebek ve bir çocuk olduğu öğrenildi.

Emniyet lojmanlarında saldırının ardından 5 aylık bebek ile bir polis eşinin cesetleri çıkarıldı. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, patlamada yıkılan Açıkgöz ailesinin evinden ise Lokman Açıkgöz ile 5 yaşındaki oğlu Sadık Efe Açıkgöz'ün cesetleri ile 7 kişi de yaralı olarak çıkarıldı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kaldırılan yaralılardan 1 yaşındaki Ecrin Açıkgöz, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı 34 kişinin ise tedavileri hastanelerde sürüyor.

ETİKETLER

diyarbakırçınaremniyethaber

İlgili Haberler

Diyarbakır Çınar Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı araçla saldırı; 6 ölü, 38 yaralı

Diyarbakır’daki hastanelerde Çınar’dan gelecek yaralılar için doktorlar göreve çağrıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24