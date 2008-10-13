Diyarbakır'daki saldırıda 5 tutuklama

Diyarbakır'da polis servisine düzenlenen saldırının zanlıları oldukları gerekçesiyle Savcılığa çıkarılan 7 kişiden 2'si Cumhuriyet Savcısına ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. 5 kişi ise, ifadeleri alındıktan sonra tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi ve ardından tutuklandı.





Diyarbakır'da 8 Ekim günü Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu servis otobüsüne yönelik gerçekleştirilen bombalı ve silahlı saldırı olayı ile ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 7'si savcılığa çıkarıldı.



Savcılıktaki ifadelerinin ardından 2 kişi serbest bırakılırken, biri kadın 5 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.



Mahkemedeki ifadelerinin ardından saldırıya katıldıkları belirtilen A.Y, H.Y. ve M.Y. “Terör örgütüne üye olmak ve silahlı eylemde bulunmak” suçundan, N.B. ve K.B. ise “Terör örgütüne yardım ve yataklık” suçlarından tutuklandı.



