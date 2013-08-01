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Diyarbakır'daki özel hastanede yangın

Diyarbakır'daki Özel Veni Vidi Hastanesinde yangın çıktığı ve yaralıların olduğu, hastanenin boşaltıldığı bildirildi

01 Ağustos 2013 15:59

 

Diyarbakır’da özel bir hastanenin acil servisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Hastanede tedavi gören hastalar ambulanslarla kentteki diğer hastanelere sevk edildi.

Diyarbakır'ın Dağkapı Semti'nde bulunan 153 yatak kapasiteli özel bir hastanenin acil servisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bugün saat 11.45 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine hemen itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın hastanede büyük paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulansın sevk edildiği hastanede bir yandan alevlere müdahale edilirken bir yandan da hastaların tahliyesine başlandı. Aralarında çocukların da bulunduğu hastalar yoğun duman altında ambulanslara alınarak kentteki diğer hastanelere nakledilirken panik sırasında bazı hastaların sedyeden düştüğü görüldü.


 

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