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Diyarbakır'daki operasyon kapsamında iki avukat daha gözaltına alındı

9 kentte yapılan operasyon kapsamında Bünyamin Şeker ve Bahar Oktay gözaltına alındı

12 Ekim 2018 00:02

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 Ekim sabah saatlerinde gazeteci ve siyasetçilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında bugün iki avukat daha gözaltına alındı.

Akşam saatlerinde polis tarafından araçlarının önü kesilen, Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) üyesi  avukat Bünyamin Şeker ve Bahar Oktay gözaltına aldı. Şeker ve Oktay'ın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

ÖHP tarafından gözaltına alınan avukatlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Savunmaya yönelik saldırılara karşı savunmayı savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz" denildi.

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