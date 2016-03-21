Diyarbakır'daki Newroz kutlamasında 4 binin üzerinde polis görev alacak

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kutlanacak olan Newroz için 4 binin üzerinde güvenlik gücü görevlendirildi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından organize edilen Newruoz kutlamaları öncesinde, kutlama alanında kontrollerde bulunan güvenlik güçleri, hazırlanan sahneye asılan bazı poster ve afişleri 'terör örgütü propagandası' içerdiği gerekçesiyle indirildi.

Kutlama alanına giriş - çıkışların 5 noktadan yapılacağı Newroz için bölgeye zırhlı araçlar da sevk edildi.

Kutlamaların yapılacağı Bağlar ilçesindeki Kaynartepe Mahallesi'nde ise 15 Mart'tan bu yana devam eden sokağa çıkma yasağı saat 06.00'dan itibaren kaldırıldı.

"Diyarbakır etrafında Bağlar,

Bağlar'da tanklar var"

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma yasağı, güvenlik güçlerince icra edilen operasyonun amacına ulaşması, alanın terör örgütü mensuplarından temizlenmesi barikatların kaldırılması, çukurların kapatılması, tuzaklanmış patlayıcıların imha edilmesi, kamu düzen ve güvenliğinin tekrar sağlanması nedeni ile 21 Mart 2016 Pazartesi günü saat 06.00 itibari ile kaldırılmıştır" dendi.

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Bağlar'da yürütülen operasyonlar hakkında yaptığı açıklamada ise 1 polisin hayatını kaybettiğini, 16 polisin ise yaralandığını açıkladı.

Vali Aksoy, çatışmalarda 10 PKK'lının öldürüldüğünü ve toplam 23 PKK'lının ise yakalandığını açıkladı.

İstanbul'da 164 gözaltı

İstanbul'da Nevruz kutlamalarına güvenlik gerekçesiyle izin verilmemişti. Yasağa rağmen Nevruz'u kutlamak için sokağa çıkanlardan gözaltına alınanlar oldu.

Pazar günü HDP'nin çağrısıyla Bakırköy'de Nevruz kutlamalarına katılmak için alana gelenlere ise polis müdahale etti.

İstanbul Valiliği, Nevruz gösterilerini güvenlik gerekçesiyle yasaklamıştı.

Çok sayıda polisin görev yaptığı Bakırköy'de, güvenlik güçleri göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy ve diğer ilçelerdeki gösterilerde 8'i çocuk, toplam 164 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Batman, Urfa ve Adana'da Nevruz'u kutlamak isteyen göstericilere de polis müdahale etti ve bu illerde de gözaltına alınanlar oldu.

Demirtaş'tan Diyarbakır çağrısı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Batman'da halka seslendi.

Batman'daki gösterilerde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Halkın bir araya gelmesini nasıl engellediklerine tanık oluyoruz. Halk iradesinin arkasında korkusuzca, cesurca durmaya devam ettikçe bu faşizm bu topraklarda artık yaşayamayacaktır" dedi.

Demirtaş, bugün Diyarbakır'da gerçekleştirilecek olan Nevruz kullamalarına çevre illerden de katılım beklediklerini ifade ederek, "İnadına ve ısrarla, bugün Batman'da kutlayamadığımız engellenen Newroz ateşini yarın milyonlarla Amed Newroz bayramında hep birlikte yakalım" diye konuştu.

Çevre illerden Diyarbakır'a gidecek olanların kente girişine izin verilip verilmeyeceği bilinmiyor.