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Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarına ilişkin çalışmalar anlatıldı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, 21 Mart günü yapılacak nevruz kutlamalarına ilişkin çalışmalar, düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu

13 Mart 2018 16:52

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da, 21 Mart günü yapılacak nevruz kutlamalarına ilişkin çalışmalar, düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.
Diyarbakır\'da gerçekleştirilen toplantıya HDP\'li milletvekilleri Sibel Yiğitalp ile Ziya Pir, HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Şerif Camcı ve parti yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan Camcı, bu yılki kutlamalar için yurt içinden ve dışından 1200 kişiye davetiye gönderdiklerini söyledi. Nevruzu, Ortadoğu\'da savaşın olduğu ortamda karşıladıklarını kaydeden HDP\'li Camcı, \"Halkımızın coşkuyla ve kararlılıkla kutlayacağı \'özgürlük bayramı\'nın huzur içinde tüm hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu yılki nevruzun ön çalışmaları ve nevruz günü için 1200 kişi seferber olmuş durumdadır. Bugünün \'özgürlük bayramı\' coşkusunda geçmesi için tüm ayrıntılar hassasiyetle planlanmaktadır. Yurt içi ve yurt dışından nevruza katılmak isteyen veya davet edilmesi düşünülen heyet ve şahsiyetlerle ilgili çalışmamız da son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Yoğun ilginin ve katılımın konuklar düzeyinde de gerçekleşeceği görülmektedir. 21 Mart günü kutlayacağımız nevruza büyük inanç ve kararlılıkla tüm halkımızın sel olup, akacağına inanıyoruz\" diye konuştu.

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