Diyarbakır'daki Ermeniler anadillerini öğreniyor

Diyarbakır'da açılan bir kurs iki yıldır Ermenilere anadilini öğrenme fırsatı sunuyor. Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'nin açtığı kursa 66 Ermeni katıldı. Kursu, Kurdi-Der ve Ermeni Cemaati Vakfı ortak düzenledi. Üç aylık periyotlarla iki kur şeklinde düzenlenen kurstan, şimdiye kadar 67 kişi mezun oldu. Bu 67 kişiden sadece biri Ermeni değil.

Ramazan Turantaylak'ın Taraf'ta yeralan haberine göre, Ermenice kursuna anadilini öğrenmek için gittiğini söyleyen, Gafur Turkay, "çeşitli nedenlerden dolayı dilimizi öğrenemedik ama içimizde hep öğrenmeye dair bir arzu vardı. Konuyu Sur ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş'a açtık ve başkanımız da, 'bu konu zaten programımızda var' diyerek, teklifimizi memnuniyetle kabul etti" dedi. Kendisiyle beraber iki çocuğunun da kursa katıldığını anlatan Turkay, "Çocuklarım da anadillerini öğrenmekten heyecan duydu. Ermeni'yim ve dilimi, geleneğimi, göreneğimi, kültürümü yaşamadım. Bunun hasreti içerisindeyim. Büyük bir heyecan, duygu yoğunluğu vardı. Üç kuşak sonra öğrenme fırsatım oldu ve bu büyük bir mutluluk." dedi.

İmzamı Ermenice atıyorum

Soyadını vermek istemeyen Fırat adlı kursiyer ise, "100 yıl sonra eğitim başladı. İki yıl önce kursa gittim. Tabii, dil öğrenmek kolay birşey değil. Söz konusu olan farklı bir alfabeyse işin zorluğu katlanıyor. Bundan dolayı başlangıçta çok zorlandım ama şu anda imzamı Ermenice atıyorum" dedikten sonra, küçüklüğünden beri kimliğinin bilincinde olduğunu belirtti ve "Kursa başlarken çok heyecanlıydım. Sonuçta atalarımın dilini öğreniyorum. 7'den 70'e herkes oradaydı" dedi.