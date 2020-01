Diyarbakır mitinginde çıkan olaylara aydın tepkisi: İçişleri Bakanı istifa!

Aralarında Yaşar Kemal, Adalet Ağaoğlu, Ahmet Ümit, Zülfü Livaneli, Oya Baydar’ın da yer aldığı çok sayıda yazar, öğretim üyesi, sanatçı ve barış aktivisti bir bildiri yayımlayarak, “BDP’nin Diyarbakır mitingini engellemek için uygulanan devlet şiddetinden utanç duyuyoruz” dedi ve İçişleri Bakanı’nın istifasını talep etti.

Bildiride aynen şöyle denildi:

“Biz aşağıda imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları, Kürt halkıyla eşit yurttaşlık temelinde barış içinde birlikte yaşamak istiyoruz. BDP’nin temel demokratik haklar kapsamında düzenlemek istediği Diyarbakır mitingini engellemek için uygulanan devlet şiddetinden utanç duyuyoruz. İktidarın olayları ters yüz ederek BDP’yi suçlu gösterme çabasını kınıyoruz. Göreve geldiği günden beri Kürt halkına yönelik saldırgan tutumuna ek olarak Diyarbakır’da polis tarafından ağır şekilde hırpalanan milletvekillerine ‘zavallı’ deme cüretini gösteren İçişleri Bakanı’nın istifasını talep ediyoruz.”

Bildiride imzası bulunanlardan bazıları şunlar:

Ahmet İnam, Ahmet İnsel, Ahmet Tulgar, Akın Atalay, Ali Nesin, Aydın Engin, Ayşe Buğra, Ayşe Erzan, Balçiçek İlter, Baskın Oran, Beral Madra, Cengiz Çandar, Emine Uşaklıgil, Erdoğan Aydın, Ergin Cinmen, Erol Katırcıoğlu, Ezgi Başaran, Fadime Gök, Faik Bulut, Ferdan Ergut, Ferhat Tunç, Fethiye Çetin, Garo Paylan, Gençay Gürsoy, Gülten Kaya, Gürhan Ertür, İbrahim Betil, Kenan Çamur, Mehmet Bekaroğlu, Melek Göregenli, Meryem Koray, Mesut Yeğen, Mithat Sancar, Mithat Alan, Murat Çelikkan, Murat Paker, Nuray Mert, Nükhet Sirmen, Onur Hamzaoğlu, Oral Çalışlar, Orhan Alkaya, Osman Kavala, Özdemir Aktan, Ömer Madra, Roni Marguiles, Suavi, Şanar Yurdatapan, Şebnem Korur Fincancı, Şeyhmuz Diken, Şemsa Özar, Tahsin Yeşildere, Taner Gören, Tatyos Bebek, Tuba Çandar, Ufuk Uras, Yasemin İnceoğlu, Yavuz Önen, Yücel Sayman, Yüksel Selek, Zeki Kılıçaslan, Zeynep Gambetti, Ziya Halis.

İmzacıların tam listesi

Bildiriyi imzalayanların tam listesi ise şöyle:

Hicri İzgören - Abdullah Çiftçi - Adalet Ağaoğlu - Adnan Gölpunar - Ahmet Abakay - Ahmet Asena - Ahmet Aykaç - Ahmet Dindar - Ahmet İnam - Ahmet İnsel - Ahmet Talimciler - Ahmet Tonak - Ahmet Tulgar - Ahmet Ümit - Akın Atalay - Ali Acar - Ali Aluç - Ali Bilge - Ali İhsan Özeren - Ali Kenanoğlu - Ali Nesin - Ali Saysel - Ali Şahinoğlu - Ali Şenalp - Alper Öktem - Arın Manca - Arif Ali Cangı - Arif İsmet Yılmaz - Arif Server Güner - Aslı Güneş - Ayda Arel – Aydın Arı - Aydın Bodur - Aydın Engin - Ayfer Bartu Candan - Ayla Gürsoy - Ayla İşler Tsekka - Ayla Şeşan - Ayşe Berkman - Ayşe Buğra - Ayşe Durakbaşa - Ayşe Erzan - Ayşe Gözen - Ayşe Semiha Baban - Ayşen Candaş - Ayşin Hangül - Ayten Alkan - Ayten Gümüşel - Ayten Gündüz - Balçiçek (Pamir) İlter - Baskın Oran - Başak Demir - Başak Ertür - Beral Madra - Berk Esen - Berna Kılınç - Berrak Karahoda - Betül Tanbay - Betül Yarar - Beyza Üstün - Biray Kolluoğlu - Bircan Yorulmaz - Biriz Berksoy - Birol Caymaz - Burcu Yakut-Çakar - Burcu Yılmaz Gündüz - Bülent Küçük - Can Candan - Can Irmak Özinanır - Canay Şahin - Celal Deniz - Celalettin Can - Cem Özatalay - Cengiz Alğan – Cengiz Çandar - Cengiz Orhan - Ceren Özselçuk - Cihan Erdal - Cihangir Yalçınkaya - Cihat Demirtaş - Coşkun Üsterci - Cüneyt Cebenoyan - Cüneyt Ozansoy - Cüneyt Yalaz - Deniz Buga - Deniz Örnek - Derya Aksakal - Dilek Gökçin - Dilek Hattatoğlu - Dilek Yağlı - Duygu Karadayı - Doğan Tarkan - Ebru Voyvoda - Ece Öztan - Edip Paçal - Ekrem Tükenmez - Emine Uşaklıgil - Emrah Altındiş - Emrah Ayna - Ender İrmek - Engin Söylemez - Ercan Gümüş - Ercan Şen - Erdal İşbir - Erdoğan Aydın - Ergin Cinmen - Erol Katırcıoğlu - Erol Köroğlu - Ertan İldan - Ertuğrul Barka - Esra Mungan - Fadime Gök - Fahri Aral - Faik Bulut - Fatma Çetintaş - Fatmagül Berktay - Fehim Caculi - Ferda Keskin - Ferdan Ergut - Ferhat Kentel - Ferhat Tunç - Ferhunde Özbay - Fethiye Çetin – Figen Yüksekdağ - Fikret Adaman - Fulya Atacan - Funda Tatar - Füsun Üstel - Garo Paylan - Gençay Gürsoy - Gonca Erol - Gökçen Başaran İnce - Göksel Demirer - Gülce Çetiner - Gülce Tüzüner - Güler Fişek - Gülfer Akkaya - Gülnur Aksop - Gülsüm Coşkun - Gülten Kaya - Gülsüm Ağaoğlu - Günay Kubilay - Günce Sabah Eryılmaz - Güneş Kayacı - Güneş Yücel - Gürel Tüzün - Gürhan Ertür - Hacer Ansal - Hakan Akçura - Hakan Ataman - Hakan Gürvit - Hakan Mıhcı - Hakan Tahmaz - Haldun Sural - Halil Berktay - Halil Enis Karal - Halim Bulutoğlu - Haluk Levent - Haluk Sunat - Hasan Hüseyin Evin - Hasan Öztoprak - Hatice Altınışık - Hekim Coşkun - Hulki Tanrıyar - Hulusi Zeybel - Hülya Kirmanoğlu - Hüseyin Çakır - Hüseyin Şengül - Işıl Gürsoy Uyar - Işıl Ünal - İbrahim Akın - İbrahim Betil - İdil Çetin - İkbal Polat - İlhan Nevşehirli - İlknur Birol - İpek Seyalıoğlu - İrfan Açıkgöz - İsmail Karadağ - İsmail Şiriner - İsmet Akça - Kadir Akın - Kenan Çamur - Kenan Özgür - Kıvanç İnelmen - Kuban Altınel - Kuvvet Lordoğlu - Lale Tayla - Leyla Neyzi - Levent Pişkin - Levent Soy - Lezgin Yalçın - Lütfiye Bozdağ - M. Nazım Öztürk - Macit Çopur - Mahmut Balpetek - Mahmut Boynudelik - Mebuse Tekay - Mehmet Bekaroğlu - Mehmet Betil - Mehmet Saltoğlu - Mehveş Evin - Melek Göregenli - Melek Tuncer - Meltem Gürle - Memduh İgircik - Meryem Koray - Mesut Yeğen - Metin Bakkalcı - Mihriban Özbaşaran - Mithat Alam - Mithat Sancar - Muhittin Mungan - Muhteşem Özdamar - Murat Çelikkan - Murat Dinçer - Murat Koyuncu - Murat Paker - Mustafa Günalp - Mustafa Kahya - Mustafa Yaşacan - Muzaffer Erdoğdu - Müfit Özdeş - Müge Karalom – Necati Abay - Necati Polat - Necmi Demirci - Necmiye Alpay - Nesrin Uçarlar - Nesrin Aslan - Nesrin Yumak - Nil Mutluer - Nimet Tanrıkulu - Nimet Yardımcı - Nuray Mert - Nurettin Çivi - Nurgül Çetinkaya - Nuri Alikoç - Nuri Ersoy - Nurşen Gürboğa - Nüket Esen - Nükhet Sirman - Nükte Devrim Bouvard - Olcay Akyıldız - Onur Hamzaoğlu - Oral Çalışlar - Orhan Alkaya - Orhan Atilla - Orhan Silier - Osman Cen - Osman Erden - Osman Kavala - Oya Baydar - Oya Ersoy - Ömer Madra - Özcan Vardar - Özdemir Aktan – Özgür Bal - Özgür Sarıoğlu - Özgür Soysal - Özlem Dalkıran - Özlem Özkan - Pınar İlkkaracan - Rahime İldemir Bayrak - Rauf Kösemen - Reşit Canbeyli - Reyhan Toplu - Rıdvan Turan - Roni Margulies - Saruhan Oluç - Sedat Özgüven - Sefa Feza Arslan - Seher Tanrıyar - Selim Temo - Selma Gürkan - Sema Bayraktar - Sema Bulutsuz - Sema Erder - Semih Bilgen - Serap Akpınar - Serdar Şakar - Serra Müderrisoğlu - Sevim Korkmaz Dinç - Sevinç Altan - Sevtap Akdağ - Sezai Temelli - Sibel Yalın - Sinan Dirlik - Sipan Aslan – Sırma Evcan -Suavi - Sultan Özcan - Şamil Altan - Şanar Yurdatapan - Şebnem Korur Fincancı - Şehbal Şenyurt - Şeyhmus Diken - Şemsa Özar - Şennur Özdemir - Şevki Evrendilek - Şükrü Aslan - Tahsin Yeşildere - Taner Gören - Tatyos Bebek - Tekin Üstün - Teoman Pamukçu - Tuba Çandar - Tuğba Yıldırım - Tuğçe Tokuş - Turan Eser - Tülay Özdeş - Türkan Uzun - Uğraş Salman - Ufuk Uras - Ulaş Başar Gezgin - Ülkü Ay - Ülkü Güney - Ümit Aktaş - Ümit İzmen - Ümit Küçükbayatlı - Veysel Eşsiz - Volkan Akyıldırım - Yahya M. Madra - Yakın Ertürk - Yalçın Yusufoğlu - Yaprak Zihnioğlu - Yasemin İnceoğlu - Yaşar Kemal - Yavuz Kaynar - Yavuz Önen - Yeşim Büber - Yetvart Danzikyan - Yıldız Silier - Yiğit Ozar - Yonca Güneş Yücel - Yücel Demirer - Yücel Sayman - Yüksel Selek - Zerrin İren Boynudelik - Zerrin Kurtoğlu - Zeynep Arıkanlı - Zeynep Bilgin - Zeynep Gambetti - Zeynep Kadirbeyoğlu - Zeynep Kıvılcım - Zeynep Uysal - Zeynep Ünal - Ziya Halis - Zülfü Livaneli - Zümrüt Sabancı.