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Diyarbakır'daki bombalı saldırıda 10 ton patlayıcı kullanılmış!

Hastanede tedavi altında olan Mehmet Kılıç'ın da yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 8'e yükseldi

16 Ağustos 2016 19:32

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarında Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'na PKK'nın bombalı araçla düzenlediği ve 5 polisin şehit olduğu, 1'i polis çocuğu 2 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda ağır yaralanan temizlik işçisi Mehmet Kılıç, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. Böylece terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi. Yapılan ilk incelemede saldırıda kullanılan hafriyat kamyonunun Mardin'den gasp edildiği, olayda kullanılan patlayıcı miktarının 10 tondan fazla olduğu belirlendi.

DHA’nın haberine göre, İŞKUR temizlik işçisi olarak çalışan ve saldırıda ağır yaralanan Mehmet Kılıç, tedavi gördüğü Asker Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Böylece PKK'nın saldırısında şehitlerin sayısı 8'e yükseldi.

 

10 ton patlayıcı kullanılmış

 

Olaydan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terör uzmanları saldırıyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay yeri ve çevresini didik didik inceleyen polis, bölgeden delilleri toplarken, saldırıda kullanılan kamyonun çevreye saçılan parçalarını inceledi. Yapılan incelemede saldırıda kullanılan hafriyat kamyonunun Mardin'den gasp edildiği belirlendi. Bomba uzmanlarının yaptığı incelemede ise saldırıda yaklaşık 10 tondan fazla patlayıcı kullanıldığı tespit edilirken, bombalı aracın infilak ettirildiği yerde yaklaşık 7 metre derinliğinde çukur oluştu.

Polisin saldırıyı yapan kişilere yönelik çalışması devam ederken olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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