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BBC Türkçe

Diyarbakır'da bombalı saldırı: Beşi polis yedi kişi hayatını kaybetti

Bölge Trafik Müdürlüğü\'ne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda beşi polis yedi kişi hayatını kaybetti, 40\'tan fazla kişi de yaralandı.

15 Ağustos 2016 16:44

Diyarbakır Bölge Trafik Müdürlüğü önünde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 5'i polis olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır Valiliği saldırıda 45 kişinin yaralandığını, 29 yaralının taburcu edildiğini, 7'si polis olmak üzere 16 yaralının tedavilerinin ise sürdüğünü açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, hayatını kaybedenler arasında polislerden birinin çocuğunun da olduğunu belirtti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ise saldırıyla ilgili olarak yayın yasağı getirdi.

Saldırının düzenlendiği Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Diyarbakır'ın Çınar ile Bismil ilçeleri arasında ve Diyarbakır-Batman Karayolu Bismil yol ayrımında bulunuyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre patlamanın etkisiyle karayolunda 5 metre genişliğinde, 10 metre boyunda derin bir çukur oluştu.

Betonla koruma duvarı olmasına karşın, üç katlı Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği binası enkaza döndü.

Trafik amirliği önünden geçen çok sayıda araç da hasar gördü.

Patlamanın binanın yakınlarında bulunan iki ayrı benzin istasyonunu etkilememesi daha büyük bir felaketi önledi.

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