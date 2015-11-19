Diyarbakır’daki bomba hasara yol açtı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde dün akşam rögara yerleştirilen ve zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlatılan bomba, çevrede büyük hasara yol açtı.

Şehitlik Mahallesi Sezai Karakoç Caddesi'nde dün akşam saat 23.00 sıralarında zırhlı polis aracının geçişi sonrasında patlatılan bomba, çevredeki birçok ev ve iş yeri ile park halindeki araçlarda hasara yol açtı. Uzmanlar, aynı cadde üzerinde bulunan çok sayıda rögarda da bomba ihtimali üzerine geç saatlere kadar incelemelerini sürdürdü.

Kent genelinde de hissedilen bombalı saldırının etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. Sabah saatlerinde trafiğe açılan caddede onarım çalışması başlatılırken, ev ve işyeri hasar gören vatandaşlar da hasar tespiti sonrası camlarını taktırmaya başladı.