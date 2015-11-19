Diyarbakır'da polise bombalı saldırı: Can kaybı yok

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik semtindeki bir rögara yerleştirilen bomba, zırhlı polis aracı geçerken patlatıldı. Olayda can kaybı olmazken, çevredeki çok sayıda ev ve işyerinin camları kırıldı.

Alınan bilgiye göre bu akşam saat 22.50 sıralarında Sezai Karakoç Caddesi üzerindeki rögar kapağına tuzaklanan el yapımı yüklü miktarda bomba, zırhlı polis aracı geçişi sırasında patlatıldı. Yenişehir ilçesinde korku ve paniğe neden olan patlamada ölen yada yaralanan olmazken, çevredeki çok sayıda ev ve işyerinin camları kırıldı. Patlama sonrası Sezai Karakoç Caddesi trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipleri incelemeye başladı.

