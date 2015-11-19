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Diyarbakır'da patlama!

Şehitlik semtinde meydana gelen patlamada can kaybı olmadığı bildirildi

19 Kasım 2015 00:57

Diyarbakır'da dün gece saat 23:00 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Civardaki bazı ev ve işyerlerin sarsıldığı ve camlarının kırıldığı patlamanın, bir rögara yerleştirilen bomdadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. 

İlk bilgilere göre, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde bir rögora yerleştirilmiş bomba patladı. Patlamanın, zırhlı bir polis aracının geçiş yaptığı sırada patlatılmak istendiği, ancak aracın geçmesinden sonra infilak ettiği belirtildi. Diyarbakır'da tedirginlik yaratan ve Şehitlik semtinde bazı ev ve işyerlerinin camlarının kırılmasına neden olan patlamada can kaybı ve yaralı olmadığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. 

 

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