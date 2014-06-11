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Diyarbakır'daki bayrak indirme olayında bir kişi tutuklandı

Diyarbakır'da 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Türk bayrağının indirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi tutuklandı

11 Haziran 2014 22:55

Diyarbakır'da 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Türk bayrağının indirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve sevkedildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından gözaltı süresi uzatılan zanlının emniyetteki ifade verme işlemi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan zanlı, Türk bayrağının gönderden indirilmesi eylemine katılmadığını yönünde savunma yaptı.

Şüpheli avukatı Selameddin Varol, müvekkilinin bayrağı indiren kişi olmadığını, bu nedenle tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, şüpheliyi "Toplantı ve gösteri yürüyüşüne muhalefet, devletin egemenlik alametlerini aşağılamak suçundan" tutuklanma talebinin reddine, karar verdi.

Mahkeme, şüphelinin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2 maddesinde belirtilen "Silahlı terör örgütüne üye" olmak suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunması nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki ifade verme işleminn ardından adliyeye sevkedilen 4 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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