Bayrak indirme soruşturmasında 5 gözaltı

Diyarbakır'da 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı'nda Türk bayrağının indirilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da Türk Bayrağı'nın indirilmesi ile ilgili "Dış güvenlikle ilgili iki güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırılmıştır" açıklaması yapmıştı.

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde Cumartesi günü yol kesme eylemlerine müdahale sırasında çıkan olaylarda Ramazan Baran ile Baki Akdemir, silahla vurularak öldü.

Ölenlerden Ramazan Baran, Pazar günü Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze sırasında bir grup, 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı'nın nöbetçi kulübesini taşlarken, yüzü kapalı bir kişi de bayrak direğine tırmanarak asılı olan Türk bayrağını indirdi.

Türk bayrağının indirilmesinin ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, geniş çaplı soruşturma başlattı. Bölgedeki tüm MOBESE ve güvenlik kameraları incelenmeye alındı.

Yapılan incelemelerin ardından düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin sorguları devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.