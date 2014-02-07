Diyarbakır'daki askeri kışlada insan kemikleri bulundu

Diyarbakır'da bulunan Orgeneral Galip Deniz Kışlası'nın iç bahçesinde, yapılan temel kazı çalışmasında, 6 mezar ve insana ait kemik kalıntıları bulundu. Uzmanlar, mezarların hangi döneme ait olduğunun henüz tespit edilmediğini, ancak gömülme şeklinden dolayı Müslümanlara ait olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın Elazığ karayolu üzerindeki 7'nci Kolordu Komutanlığı sahası içerisinde yer alan, Orgeneral Galip Deniz Kışlası içerisinde yapımına başlanan Askerlik Şubesi binası inşaatı sırasında insana ait kemik kalıntıları bulundu. Kemik ve kalıntıların bulunması üzerine Milli Savunma Bakanlığı, İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı'nca, İl Kültür ve Müze Müdürlüğü'ne resmi yazı ile burada inceleme yapılması için başvuruda bulundu. Aralarında bir müze araştırmacısı ve 3 arkeoloğun bulunduğu 4 kişiden oluşan uzman ekip, kemik ve kalıntıların bulunduğu bölgede bir haftalık araştırma yaptı. Araştırma sonucu hazırlanan raporda, bölgede 6 mezar bulunduğu belirtildi. Raporda, 'Bu mezarların sondaj çalışmasında ise, insan kemikleri ve kalıntılar ortaya çıktı. 3 sondaj çalışmasında, iş makinesi ile kazılan alanın yaklaşık olarak 10 metre doğusunda, 5X3 metre ebatlarında yaklaşık 1.30 metre derinliğinde kazılırken, sondaj çukurunda oldukça kötü durumda olan ve tahrip edilmiş mezarlar tespit edildi. Aynı yerde oldukça kötü durumda olan kemikler tespit edildi. Diğer çalışmalarda da, yine mezarlıklarda kötü durumda olan kemikler tespit edilirken, bir mezar taşı üzerinde, 'La ilahe İllalah Muhameddün Resullulah Haza Kabrul Merhum…Haci…yazısı bulunmaktadır' denildi.

Hangi döneme ait oldukları bilinmiyor

Raporun sonuç bölümünde, ortaya çıkarılan mezarlık alan içerisinde bulunan mezarların, dikdörtgen planlı olduğu belirtilerek, 'Düzgün kesme taş ve kaba yontulu taşlarla yapıldığı, mezarların içerisinde sağlam durumda bulunan iskeletlerin doğu-batı doğrultusunda gömüldüğü ve kemiklerin deforme olduğu tespit edilmiştir. Bu mezarların, plan ve gömülme şekillerinin aynı olduğu, bulunan mezar taşlarının bazalt taştan yapıldığı, genel anlamda form olarak birbirine benzerlik gösterdiği, üzerlerinde herhangi bir yazı ve tarih bulunmadı. Yine, bir adet yarısı eksik ve kırık olan ön yüzünde geometrik motif bulunan, arka yüzünde oyuk şeklinde olan mezar taşı ile, kazı çalışmaları esnasında mezarlık girişi olarak düşünülen zemine gömülü şekilde, üzerinde 3 satır Osmanlıca yazı bulunan 1 adet, kırık ve eksik olan mezar taşı, çalışmalar sırasında bulundu. Araştırmalarda, ayrıca bulunan mezar taşlarının Sur İlçesi'ndeki Tarihi Kurşunlu Camii'nin haziresinde bulunan mezar taşlarıyla şekil olarak benzerlik gösterdiği tespit edildi' ifadeleri yeraldı.

Uzman ekibin yaptığı araştırmada hazırlanan rapor son bölümünde, söz konusu alanda bir mezarlık olduğu ve bu mezarlığın geniş bir alana yayıldığının da tespit edildiği ifade edelirek, şu görüşlere yer verildi: 'Yaptığımız araştırmalarda bu mezarlıklarla ilgili herhangi bir belgeye rastlanılmamıştır. Kazı esnasında ortaya çıkarılan mezar taşlarında da herhangi bir tarih yer almadığı için mezarların hangi döneme ait olduğu tespit edilememiştir. Ancak gömülme şeklinden yola çıkılarak mezarların Müslümanlar'a ait olduğu tespit edildi. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun kararı doğrultusunda kazı alanında ortaya çıkarılan 4 mezar taşı tahribata açık bir durumda olmalarından dolayı müze müdürlüğüne götürüldü.'