Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı (1)

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR- Bingöl karayolunda yağış nedeniyle kayganlaşan karayolunda kontroldan çıkan yolcu otobüsü devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 30 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Bingöl karayolunun Yazılıpınar mevkiinde meydana geldi. Bingöl\'den Diyarbakır\'a yolcu taşıyan Öz Bingöl firmasına ait yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, devrilerek metrelerce sürüklendi. Diğer sürücülerin haber vermesiyle can pazarının yaşandığı kaza yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler devrilen araçtaki yolcuları kurtarma çalışma başlattı.

Kazada, ilk belirlemelere göre yolcu otobüsünde bulunan 30 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Karayolunda ulaşım ise devrilen otobüsün yoldan kaldırılması nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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