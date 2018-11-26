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Diyarbakır'da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edilirken, görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü

26 Kasım 2018 13:47

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edilirken, görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü. 
Diyarbakır\'da sabah erken saatlerde etkisini gösteren sis nedeniyle bazı uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Kentte görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düşmesi nedeniyle sabah Diyarbakır-İstanbul, Diyarbakır- Ankara uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Yoğun sis nedeniyle bazı uçuşlar için hava şartlarının düzelmesi beklenirken, karayolunda seyir halindeki sürücülerin de mesafeleri koruyarak ilerlediği görüldü. Kentte sis etkisini sürdürüyor. 

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