Diyarbakır'da yeni eğitim yılı törenle başladı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, bütün okullarda güvenlik, çevreyle ilişki ve her düzeyde huzurlu bir eğitim ortamının sağlanması için irtibat görevlilerinin olduğunu söyledi.

Diyarbakır\'da, 2017-18 Eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle merkez Yenişehir ilçesi Yenişehir İlkokulu\'nda tören düzenlendi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Emniyet Müdürü Adnan Taşdan, Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan ile kamu müdürleri katıldığı tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve halk oyunları ekiplerinin gösterisi ile başladı. Törende konuşan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır\'da 441 bin öğrencinin, 1631 okulda 13 bin 927 derslikte yaklaşık 19 bini aşkın öğretmenle yeni eğitim öğretim yılına başladığını söyledi. Vali Hasan Basri Vali Güzeloğlu, millet olarak geleceğe emin adımlarla kararlı yürümek için eğitimi öncelikli hedef olarak gördüklerini belirtirek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bir insan değişir; bir toplum değişir. İnsanın değişmesi de eğitimle gerçekleşir. Akıllı ürünleri sadece kullanan değil, aklını kullanarak bu ürünleri üretebilen ve bu teknolojiyi geliştiren bireyler istiyoruz. Bu doğrultuda her biri ülkesinin gelişiminde kalkınmasına birlik ve bütünlüğünün şüphesiz sarsılmaz ve inşallah sonsuza kadar olacak devlet millet yürüyüşünün gençlerimizin taşıyıcısı ve zenginleştiricisi olamasını istiyoruz. Diyarbakır\'da, büyük heyecanla yeni eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Diyarbakır için şüphesiz sürdürülemez ve kabul edilemez temel eğitim göstergelerinden başlayarak eğitimde, nicelik ve nitelik doğrultusunda yeni bir heyecanı, ruhu ve başlangıcı bugünden itibaren tüm ilçelerimizde her bir mahalle ve okulumuzda başlatıyoruz. İnşallah 2019 \'da normal eğitime geçecek hedef doğrultusunda Diyarbakır\'da bütün okullarımızda fiziki altyapıdan başlayarak, bilgi temelli teknolojiyi kullanan bu doğrultuda araştıran, çevresinden başlayarak dünyaya kadar bütün gelişmeleri anlayan, farkındalığı olan ve aklını kullanarak bilimsel bilgi temelinde her birisi bir değer, bir kazanç olan eğitim yılını hedefliyoruz. Okul güvenliğinde çocuklarımızın huzurlu ve güvenli bir eğitim alması için bütün okullarımız da okulun güvenliği, çevreyle ilişkisi ve her düzeyde huzurlu bir eğitim ortamının sağlanması için irtibat görevlilerimiz var. Bunlar okullarımızın servislerinden başlayarak bütün boyutlarında huzur ve güven içerisinde eğitim sağlanmasının doğrudan sorumlu kişileridir. Bütün kurum ve birimler emanet ettiğiniz çocuklarınızın huzur ve güven içerisinde ve mutlulukla eğitim almalarını, geleceğe hazırlanmalarını sağlamak noktasında bir ortak çalışmanın ve heyecanın içerisinde.\"

Konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler derse başlayan çocukları ziyaret ederek sohbet etti. Vali Güzeloğlu, Derse başlayan çocuklara dağıtılan 15 Temmuz darbe girişimi dergisini okumalarını söyledi.

FOTOĞRAFLI