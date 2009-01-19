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Yaşam

Diyarbakır’da Vali ve Savcı’dan Kürtçe şarkı

Diyarbakır’daki valiliğin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği konserde bir ilk yaşandı.

19 Ocak 2009 02:00

Diyarbakır’daki valiliğin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği konserde bir ilk yaşandı.

Vali Hüseyin Avni Mutlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak, sanatçıların söylediği Kürtçe şarkılara eşlik etti. Konserde, Ahmet Kaya şarkıları da söylendi.

Funda Arar ve Berdan Mardini, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Diyarbakırlılarla buluştu. Konserde Berdan Mardini Kürtçe şarkılar da seslendirdi.

İzleyiciler arasında Vali Hüseyin Avni Mutlu ile Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak da vardı. Vali ve Başsavcı Kürtçe şarkılara eşlik etti, halay çekti.

Konserde Ahmet Kaya şarkıları da okundu. Protokol de şarkılara eşlik etti.

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