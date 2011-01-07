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DİYARBAKIR'DA ULAŞIMA SİS ENGELİ DİYARBAKIR (A.A)

07 Ocak 2011 01:31

-DİYARBAKIR'DA ULAŞIMA SİS ENGELİ DİYARBAKIR (A.A) - 06.01.2011- Diyarbakır'da yoğun sis nedeniyle 3 uçak Malatya Havaalanına yönlendirildi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 200 metreye kadar düştüğü Diyarbakır'da uçak seferleri yapılamadı. İstanbul-Diyarbakır seferlerini yapan THY, Onur ve Pegasus'a ait yolcu uçakları Diyarbakır Havaalanına iniş yapamayınca Malatya'ya yönlendirildi. İzmir-Diyarbakır seferini yapan Sun Ekspres'e ait yolcu uçağı iniş yapamayınca geri döndü. Meteoroloji yetkilileri sisin yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.

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