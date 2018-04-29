Diyarbakır'da türkülere konu olan tarihi Kırklar Dağı'ndaki konutların yıkımı başladı

Diyarbakır'da Dicle Nehri kıyısındaki Kırklar Dağı adıyla bilinen bölgeye inşa edilmiş ama yapımı tamamlanamadan mahkemelik olan konutlar sabah saatlerinde belediye ekipleri tarafından yıkılmaya başlandı.

Türkülere de konu olan bölgede inşa edilen ve Tarihi On Gözlü Köprü'ye bakan yapılar, inşaat ruhsatı verildiği günden itibaren "doğal ve tarihi çevrenin tahrip edildiği" gerekçesiyle eleştirilmişti.

Sur Belediyesi tarafından 2 gün önce inşaat şirketine gönderilen yazıda, 4 bloktaki 80 konutun 10 gün içinde yıkımının yapılması, aksi takdirde gerekli işlemin Belediye tarafından yapılacağı ve masrafların yüzde 20 fazlasıyla şirketten tahsil edileceği belirtildi.

Kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:

"Kadim Şehrimizin önemli yerlerinden biri olan türkülere ve efsanelere konu olmuş şehrimizin ve hemşehrilerimizin ortak mekanı olan Kırklar Dağı'nda yer alan konutların yıkımına başlanmış olup konutların yıkımının en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir...

"Kırklar Dağında yer alan ucube yapıların yıkılması kadim bir tarihin şehri olan Diyarbakır'ımızın kültürüne ve tarihine sahip çıkmasının bir gereğidir. Peygamberler, Sahabeler ve Evliyalar Şehri Diyarbakır kadim kültürüne ve değerlerine sahip çıkmaya her zaman devam edecektir."

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Fırat Anlı ve Gültan Kışanak'nın çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmalarının ardından 1 Kasım 2016'da Cumali Atilla belediyeye kayyum olarak atanmıştı.

Haziran ayında Diyarbakır'a gelen, Sur ilçesini ziyaret ettikten sonra Dicle Vadisi Projesi'nin birinci etabının açılışını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de konutlarla ilgili açıklama yapmıştı.

Özhaseki, Diyarbakır sözlü kültüründe önemli bir yere sahip bölgenin imara açılmış olmasını eleştirmiş, hukuki sürecin tamamlanmasıyla konutların yıkılacağını söylemişti.

2011 yılında Sur Belediyesi'nin bölgeyi imara açması üzerine, yaklaşık 370 dönüm arazi üzerine 720 konut inşa edilmeye başlanmış ancak "proje üzerinden PKK'ye fon aktarıldığı" iddiaları üzerine 32 kişi hakkında soruşturma başlatılarak dava açılmıştı.

"Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" ve "Nitelikli yağma" suçlamalarıyla hakkında 15-25 yıl hapis istenen sanıklar arasında dönemin Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş da var. Dava halen Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

Önceki yıllarda imarda "Eğitim Tesisi" olarak gösterilen alanın statüsü 2008'de revize edilmiş, 2009'da ise imar için alana yapı ruhsatı verilmişti.

Bölgede ilk etapta 10 katlı dört blokta 80 konut; ikinci etapta ise 15 katlı 600 konutun yapılması planlanmıştı.

İkinci etapta ayrıca otel, spor ve sosyal, kültürel aktivite alanlarıyla birlikte alışveriş merkezi, park ve yürüyüş alanları inşa edilmesi de planlanıyordu.