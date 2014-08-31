Diyarbakır'da trans bireylere silahlı saldırı

Diyarbakır’da iki trans bireyin evini basan maskeli şahıslar pompalı tüfekle ateş açtı. Bir kişi yaralandı.

İHA’da yer alan habere göre, olay saat 22.30 sularında Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi Akkoyunlu 4. Sokak'ta bulunan bir binanın 4. katında meydana geldi. Evde televizyon seyreden 2 trans bireyin kapısını çalan maskeli şahıslar kapıyı açan trans bireylere pompalı tüfekle saldırdı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle yaralanan bir kişi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.