Diyarbakır'da trafoya giren kedi patlamaya neden oldu

Diyarbakır Silvan'da oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından Hükümet Konağı bitişiğindeki trafoya giren kedi, trafonun patlamasına neden oldu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, oy kullanma işleminin bittiği saatlerde Hükümet Konağı bitişiğindeki trafoya giren kedi, trafonun patlamasına neden oldu. Patlama nedeniyle yaklaşık 20 dakika ilçe geneline elektrik verilemedi.

Silvan İlçesi Cami Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan Hükümet Konağı bitişiğindeki trafoya, oy verme işleminin sona erdiği saat 16.00 sıralarında giren bir kedi, patlamaya sebep oldu. Trafoda meydana gelen patlamada kedi parçalanırken, ilçe genelinde de elektrikler kesildi.

Korku ve paniğe yol açan patlama ile birlikte itfaiye ve dedaş ekipleri söz konusu trafo merkezine geldi. Anında yapılan müdahale ve yaklaşık 20 dakika süren çalışma sonunda ilçeye yeniden elektrikler verilmeye başlandı.