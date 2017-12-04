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Diyarbakır'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR-Silvan karayolunun Kocaköy kavşağında, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

04 Aralık 2017 15:44

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR-Silvan karayolunun Kocaköy kavşağında, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1\'i ağır 4 kişi yaralandı.
Ender İlbaş yönetimindeki 72 BA 220 plakalı otomobil, sabah erken saatlerde Diyarbakır-Silvan karayolunun Kocaköy kavşağında Hogür Atan\'ın kullandığı 16 LKH 44 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, 1\'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine gelen ambulanslarla Dicle Üniversitesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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