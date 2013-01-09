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Yaşam

Diyarbakır'da trafik ekipleri dışındaki polisler de ceza kesecek!

Diyarbakır'da trafik ekiplerinin yanı sıra diğer birimlerdeki bir kısmı sivil olan, 500 polise de 'Trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenleme yetkisi ve görevi' verildi

09 Ocak 2013 18:31

Diyarbakır'da trafik ekiplerinin yanı sıra diğer birimlerdeki 500 polise de trafik cezası kesme yetkisi verildi

Diyarbakır'da trafik ekiplerinin yanı sıra diğer birimlerdeki bir kısmı sivil olan, 500 polise de “Trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenleme yetkisi ve görevi” verildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, sürücülere sürekli denetlendikleri hissi verilerek, algılanan yakalanma riskinin arttırılması, trafik güvenliği ile can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla trafik ekipleri yanında sokakta görev yapan diğer polis ekiplerinden de faydalanılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

“2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 6'ncı maddesi ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 7'nci maddesine istinaden Trafik Zabıtası dışında tüm il ve ilçelerimizdeki resmi ekip araçları ile görev yapan önleyici hizmetler, asayiş ve polis merkezi ekiplerine ayrıca sivil ekiplerimize 'Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı Düzenleme Yetkisi ve Görevi' verilecektir” denilen açıklamada, ilde trafik dışındaki hizmet birimlerinde görev yapan ve “Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı Düzenleme Yetkisi ve Görevi” verilen personele 17-21 Aralık 2012 tarihleri arasında eğitim verildiği bildirildi.

Polislere eğititim verildi

Bu kapsamada eğitim alan 500 personelin 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren “Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı” düzenleme yetkisine sahip olduğu belirtilerek, bu yetki ve görevin verileceği polis sayısının daha da artırılacağı kaydedildi.

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