Diyarbakır'da tespih borsası

Selim KAYA/DİYARBAKIR(DHA)- DİYARBAKIR\'daki tarihi Ulu Cami\'nin bulunduğu sokaktaki çay evinde cumartesi sabahları kurulan tespih borsası, Doğu ve Güneydoğu\'daki illerden gelen tespih meraklılarını ağırlıyor. Damla kehribar tespih fiyatları 2 bin dolardan başlarken, Osmanlı sıkması kehribar tespihin tanesi ise 7 bin dolara satılıyor.

Çay evinde yıllardır kurulan tespih borsasına, çevre ilve ilçelerden gelen tespih meraklıları sabah erken saatterde alışverişe başlıyor. Tespih için Mardin\'den geldiğini söyleyen Ahmet Yılmaz, “Aile olarak kehribara olan tutkunluğumuz Osmanlılara kadar uzanıyor. Yani dededen toruna bu işi yapıyoruz. Kehribar kan dolaşımını dengede tutuyor. Guatıra çok iyi geldiği biliniyor ve sarılığa karşı koruyucu olduğu biliniyor. Velhasıl faydaları saymakla bitmiyor\" dedi.

Şanlıurfa\'da ürettiği gümüş tespih püsküllerini her cumartesi sabahı Diyarbakır\'daki tespih borsasına getiren Mahmut Öncel ise \"Tabii bunun için akşam geliyor ve geceyi otelde geçiriyoruz. Bu borsaya Diyarbakır dışında gelen herkes geceleri bu kentteki otellerde geçiriyor. Bu anlamda bu borsanın kente faydası var ve bu fayda sadece otellerle sınırlı kalmıyor, her gelen mutlaka buradan başka bir şeyler alıyor ve lokantalara gidiyor. Ben burada kendi atölyemizde ürettiğimiz gümüş püskülleri getiriyorum. Bu püskülleri hem Diyarbakır\'daki tespihçilere hem de Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin diğer ilerinden gelen perakendecilere toptan satıyorum. Bu aynı zamanda Hakkari\'den Adana\'ya uzanan bir buluşma noktası burası\" diye konuştu.

Tespih borsası için cuma günü akşam saatlerinde Batman\'dan geldiğini söyleyen TPAO\'dan emekli Abdullah Aydağ da \"Bundan 11 yıl önce kehribara merak sardım. Emekli olunca da tamamıyla kendimi bu işe verdim. Zaten genelde bu işi yapanların tamamına yakını emekli insanlar. Pek öyle paralar kazanılmıyor bu işten ama bu yaştan sonra en azından uğraştığımız bir iş oluyor. Evde oturup ne yapacağız ki\" dedi.

Diyarbakırlı tespihçi Cahit Çelik, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden insanların tespih için buraya geldiklerini, durum böyle olunca söz konusu çay evinin buluşma noktasına dönüştüğünü söyledi. Açtıkları tezgah için iş yerine sadece çay parası ödediklerini belirten Çelik, \"Bildiğim kadarıyla başka illerde tezgah başı 5 lira alınıyormuş. Bu çok bir meblağ değil, ama yakışan bir durum da değil. Bu anlamda Diyarbakır\'daki bu çay ocağı sahibine teşekkür ediyorum. Ben de burada haftada bir tezgah açıyorum ve harçlığımı çıkartıyorum\" dedi.

Borsadaki tesbih fiyatlarının değiştiği ancak bazı tespihlerin fiyatlarının 2 bin dolardan başladığı ve Osmanlı sıkması kehribar tespihin tanesinin ise 7 bin dolara kadar satıldığı belirtildi.



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