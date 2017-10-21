Diyarbakır'da tekstil sektörü konuşuldu

DİYARBAKIR, (DHA)- GÜNEYDOĞU Tekstil Sanayi ve İşadamları Derneği (GÜNTİAD) Başkanı İhsan Oğurlu, \'Dezavantajlı Kişilerin Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe İstihdamı\' projesi kapsamında 150 kadına eğitim verildiğini, bu kadınlardan 107\'sinin istihdam edildiğini söyledi.

GÜNTİAD ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürütülen, \'Dezavantajlı Kişilerin Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe İstihdamı\' projesi tamamlandı. Proje için düzenlenen toplantıda, Türkiye Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması ve 7 bin 500 nitelikli işgücü istihdamı ve yerel dinamiklerin aktif hale getirilmesi konuları değerlendirildi. 6\'ncı bölge teşviklerinin de konuşulduğu toplantıda, karşılıklı görüş alışverişinde bulunan tekstilci işadamları, tahsisi tamamlanmak üzere olan tekstil OSB için sektörün sürdürülebilir hale getirilmesi ve markaların oluşturulması konularını masaya yatırarak, çözüm aradı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GÜNTİAD Başkanı İhsan Oğurlu, proje kapsamında 150 kadına eğitim verildiğini, bu kadınlardan 107\'sinin istihdam edildiğini, 50 kadına da girişimcilik eğitimi verdiklerini ve 5\'inin de iş kurması yönünde destekleri olduğunu kaydetti. Oğurlu, şunları söyledi:

\"60 üyesi olan bir sivil toplum örgütüyüz. 7 bin 200 kişiye istihdam sağlıyoruz. \'Bölgemize nasıl yatırım getireceğiz?\' diye sürekli konuşuyoruz. Bölgemize gelecek ve en yatkın sektör tekstil ve konfeksiyondur. Türkiye\'nin tekstilde ileri olan 4 iline geçtiğimiz günlerde ziyaret gerçekleştirdik. Bu 4 ilde çeşitli tesisleri görme ve tanıma fırsatımız oldu. Tesktilcilerimiz yurt dışına gitmesin, Diyarbakır\'a gelsinler. 1 milyon 700 bin nüfustan 25 yaş ve altı 900 bin kişi var. Şu anda pamuğun kilosunu 5 buçuk 6 TL\'ye satıyoruz. Entegrasyon olursa biz pamuğu 50 TL\'ye satarız. Ciddi anlamda çalışmamız gerekiyor. Tesktil sektörünün Diyarbakır\'da yerleşmesi işsizlik sorunumuzu ciddi manada azaltacaktır. Tekstil kent ile ilgili bürokrasi çok ağır işliyor. Ama şu anda tahsis aşamasına gelindi. Yapacağımız herşeyi el birliği ile yapmamız gerekiyor.\"

Proje ortağı Büyükşehir Belediyesi adına toplantıya katılan Daire Başkanı Sait Kılıç ise Diyarbakır\'ın pamuk üretiminde çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve bunun fırsata dönüştürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar da kentin 1 milyon 673 bin nüfusu ile Türkiye\'nin en büyük 12\'nci şehri olduğunu hatırlatarak, şöyle dedi:

\"Genç bir nüfusa sahip bir şehiriz. Bu nüfusa karşılık işe katılım oaranımız çok düşük. Bu rakamları daha iyi seviyelere çekmek için çok çalışmamız gerekiyor. Emek yoğun olması nedeni ile tekstil sektörü önemli bir sektör. 4 buçuk yıldır tekstil kent projesi gündemde. Son aşamasına gelindi. 2018 yılıda alt yapı çalışmarına başlayacağız ve işletmelerde temellerini atabilecekler. Ağırlık olarak kadın istihdamı olacak. Ancak burada şunu belirtmek isterim ki 6\'ncı bölge teşvikleri yatırımcılar için birçok avantajlar sunuyor. Biz Diyarbakır\'da tekstilin markaları olsun istiyoruz. Fason üreten, fasona bağlı bir tekstil yapısından ziyade.\"



FOTOĞRAFLI