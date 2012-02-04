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Diyarbakır'da tarihi yapı yıkıldı: 3 yaralı DİYARBAKIR (A.A)

04 Şubat 2012 16:10

-Diyarbakır'da tarihi yapı yıkıldı: 3 yaralı DİYARBAKIR (A.A) - 04.02.2012 - Diyarbakır'da yıkılan harabe halindeki tarihi yapının altında kalan 3 kişi yaralandı. Sur ilçesi Lalebey Mahallesi Pusucu sokakta bulunan harabe halindeki tarihi yapının bir kısmı yıkıldı.   Sokaktan geçen Meryem Çetinkaya, yeğeni 2 yaşındaki Ali Hamza Çetinkaya ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi yıkılan taşların altında kaldı. Vatandaşların yardımıyla yıkımın altından yaralı halde çıkarılan 3 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Mahalle sakinlerinin bir çocuğun daha yıkımın altında kaldığını belirtmesi üzerine polis, zabıta ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı. Aramada, herhangi bir kişiye rastlanılmadı. Ziya Gökalp Mahallesi Muhtarı Muhsin Sanay, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi ilçede çok sayıda harabe tarihi yapının bulunduğunu, bu yapıların sağlam olmaması nedeniyle tehlike arz ettiğini söyledi.

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