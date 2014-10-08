T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağına rağmen eylemler sürüyor

Diyarbakır'da 10 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen protestolar sürüyor

08 Ekim 2014 19:12

Diyarbakır’da IŞİD’in saldırısı altındaki Kobanê’ye destek amacıyla yapılan eylemler sırasında 10 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Valilik sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağa rağmen kentin bazı öğle saatlerinde gösteriler yeniden başladı. 

DHA’da yer alan habere göre, 7’nci Kolordu Komutanlığı’na bağlı General Galip Deniz Kışlası’na 100 metre uzaklıkta bulunan Seyrantepe Kavşağı’nda bir grup gösterici ateş yaktı. Polis, TOMA ve zırhlı araçlarla bu gruba anında müdahale etti. Göstericilere gaz bombası ve basınçlı su sıkılıp dağıtılırken yakılan ateş TOMA ile söndürüldü. 

 

Okullar 6 gün tatil 

 

Diyarbakır’da önceki gün başlayan ve hala devam eden olaylardan dolayı okulların 6 gün süreyle tatil edildiği duyuruldu. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Diyarbakır Valiliği tarafından alınan karar gereğince ilimiz genelindeki tüm eğitim kurumları 13 Ekim 2014 Pazartesi gününe kadar tatil edilmiştir" denildi.

ETİKETLER

diyarbakırsokağa çıkma yasağıprotestoeylemgösteri

İlgili Haberler

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı uçuş iptal ettirdi

Bu sabah kalkması planlanan İstanbul-Diyarbakır uçağı iptal edildi

Diyarbakır, Van, Mardin ve Batman'da asker sokakta

Diyarbakır, Batman ve Van’da askeri birliklerin ve jandarmaya ait zırhlı araçların da sokağa çıktığı görüldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24