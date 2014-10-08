Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağına rağmen eylemler sürüyor

Diyarbakır’da IŞİD’in saldırısı altındaki Kobanê’ye destek amacıyla yapılan eylemler sırasında 10 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Valilik sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağa rağmen kentin bazı öğle saatlerinde gösteriler yeniden başladı.

DHA’da yer alan habere göre, 7’nci Kolordu Komutanlığı’na bağlı General Galip Deniz Kışlası’na 100 metre uzaklıkta bulunan Seyrantepe Kavşağı’nda bir grup gösterici ateş yaktı. Polis, TOMA ve zırhlı araçlarla bu gruba anında müdahale etti. Göstericilere gaz bombası ve basınçlı su sıkılıp dağıtılırken yakılan ateş TOMA ile söndürüldü.

Okullar 6 gün tatil

Diyarbakır’da önceki gün başlayan ve hala devam eden olaylardan dolayı okulların 6 gün süreyle tatil edildiği duyuruldu. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Diyarbakır Valiliği tarafından alınan karar gereğince ilimiz genelindeki tüm eğitim kurumları 13 Ekim 2014 Pazartesi gününe kadar tatil edilmiştir" denildi.