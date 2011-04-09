Diyarbakır'da 'sivil cuma' sonrasında arbede çıktı

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Namaz sonrası olay

Polis, gruba biber gazı ve tazyikli su kullanarak dağıttı. BDP Grup Başkan Vekili ve Batman Milletvekili Bengi Yıldız, çadır kurmak için tutuğu demiri polise vermek istemeyince, polisin çekmesi üzerine demirle birlikte 10 metre yerde sürüklendi.BDP sivil itaatsizlik eylemleri kapsamında bugün Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'ndeki Dağkapı Meydanı'nda toplandı.Yaklaşık 4 bin kişi, 1925 yılında Kürt isyanı liderlerinden Şeyh Sait ve arkadaşlarının idam edildiği yer olan ve Orduevi bitişiğinde bulunan Dağkapı Maydanı'na halı ve battaniye sererek cuma namazı için saf tuttu. BDP'nin, 'sivil cuma' olarak değerlendirdiği itaatsizlik eylemi kapsamında saf tutan partililer, Din Adamları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİYADER) Başkanı Zahit Çiftkuran'ın öncülüğünde Cuma namazı kıldı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, namaz kılanmadan önce imam Çiftkuran, cemaate Kürtçe bir konuşma yaptı.Meydanda BDP'lilere cuma namazı kıldıran Çiftkuran, camilerin Allah'ın evi olduğunu ve camilerle bir sorunlarının bulunmadığını belirterek, "Biz camilerde sistem için çalışan ve Türk-İslam sentezini dayatan imamlara karşıyız. Bizim içimizde medrese eğitimi görmüş yüzlerce imam var. Kimse bize din dersi vermesin. İslamı yeniden yazacak halimiz yok, İsslam islamdır. Biz bugün insanların artık birbirini öldürmemesini istiyoruz. İnsanlar arasında ölüm olmasın, barış gelsin istiyoruz"diye konuştu.Konuşmadan sonra BDP'lilerin önünde saf tutan imamlardan biri çevredeki camilerden gelen ezan sesini beklemeden kendisi kalkıp namaz için ezan okudu. Daha sonra yaklaşık 4 bin kişi, meydanda hep birlikte saf tutarak Cuma namazı kıldı.Cuma namazının kılındığı Dağkapı Meydanı'nda daha sonra Barış Anneleri adlı bir grup kadın operasylonların durması için tülbentlerini yaktı. Daha sonra BDP, Demokratik Çözüm Çadırı kurmak için çadır malzemelerini alana getirdi. Polis çadırın kurulmasına izin vermezken, bir grup BDP'li polis ile tartıştı. Tartışma sırasında bir kişinin polise yumruk atması üzerine, polis biber gazı ve tazyikli su ile gruba müdühale etti. Yaklaşık 5 dakika süren arbedenin arndından polis grubu çembere aldı. Bu sırada aniden bastınan dolu ve sağnak yağmur nedeniyle meydandaki grubun büyük kısmı dağıldı.Daha sonra meydana BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve BDP Grup Başkan Vekili Bengi Yıldız'ın da aralarında bulunduğu bazı milletvekilleri ve belediye başkanları geldi. BDP'li Demirtaş'ın gelişi sırasında polis barikatını aşıp meydana girmek isteyen bir grup BDP'li ile polis arasında arbede yaşandı. Çadır demirini almak isteyen Milletvekili Bengi Yıldız ve demiri bırakmayan polisler arasında arbede yaşanırken, Yıldız, çadır demirinin ardından yerde yaklaşık 10 metre sürüklendi. İlk arbede sırasında bir polis telsizinin kaybolduğu belirtilince polis alandan çıkan herkesi tek tak aramaya çalıştı.Telsizin kaybolduğu BDP lideri Demirtaş'a iletililince Demirtaş grubun içerisine girerek kimin telsizi aldığını sordu. Telsiz bulunamazken, Demirtaş yaptığı konuşmada Valiliğin alanda çadır kurulmasını yasaklayan kararını eleştirdi. Demirtaş, "Dağkapı çadır için yasak ise en iyi yer Diyarbakır Valiliğinin bahçesidir. bizde çadırı Valiliğin bahzesine kuracağız"diyerek yaklaşık 150 kişilik grup ile Diyarbakır Valiliğine doğru yürüyüşe geçti. Polis, grubun önüne keserek, yürümelerine izin vermeyeceğini söyledi.