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Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan uzman onbaşı yaşamını yitirdi

Saldırıyla ilgili Diyarbakır'da 30 adrese baskın düzenlendiği belirtildi

24 Ekim 2017 21:19

Diyarbakır’da dün silahlı saldırıya uğrayan uzman onbaşı Bilal Dicle hayatını kaybetti. Diyarbakır Valiliği, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak tedavi altına alınan jandarma uzman onbaşı Dicle’nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayacak şehit olduğunu açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “23 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 07.00 sıralarında mesaiye gitmek üzere evinden çıktığı esnada, Yenişehir İlçesi, Şehitlik Mahallesi, Yaradanakul Caddesi, Tekel Kooperatifi, Filiz Apt. önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır şekilde yaralanarak, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Onbaşı Bilal DİCLE, yapılan müdahaleye rağmen 24.10.2017 Salı günü saat 15.30 dolaylarında kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olayın faili veya faillerinin yakalanması amacıyla, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma ve güvenlik güçlerimiz tarafından başlatılan operasyonlar devam etmektedir. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle’ye Allahtan rahmet kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz” denildi.

DHA, uzman onbaşı Bilal Dicle’ye yapılan silahlı saldırıyla ilgili Diyarbakır’da 30 adrese baskın düzenlendiğini ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

 

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