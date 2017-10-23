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Diyarbakır'da uzman onbaşıya silahlı saldırı

Ağır yaralanan asker, 112 Acil Servis ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı

23 Ekim 2017 14:52

Diyarbakır'ın Merkez Yenişenir ilçesindeki evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan uzman onbaşı Bilal Dicle ağır yaralandı. Saldırının terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

Şehitlik semtinde bulunan Yaradanakul Caddesi'ndeki evinden çıkan uzman onbaşıya, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Ağır yaralanan asker, 112 Acil Servis ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. 

Saldırının terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

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