Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan uzman onbaşı ağır yaralandı (4)

VALİLİK\'TEN SALDIRI AÇIKLAMASI

Diyarbakır Valiliği\'nden Uzman Onbaşı Bilal Dicle\'nin silahlı saldırıyla uğraması ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle\'nin bugün saat 07.00 sıralarında mesaiye gitmek üzere evinden çıktığı sırada Yenişehir İlçesi, Şehitlik Mahallesi, Yaradanakul Caddesi, Tekel Kooperatifi, Filiz Apartmanı önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandığı belirtildi. Yaralı uzman onbaşının Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edilerek tedavisine başlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu olayla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatları doğrultusunda başlatılan adli soruşturmaya devam edildiği de belirtildi.