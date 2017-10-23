Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan uzman onbaşı ağır yaralandı (3)

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Diyarbakır\'ın merkez Yenişehir İlçesi\'nde evinden çıkan 22 yaşındaki Uzman Onbaşı B.D., uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, saldırı sonrası kaçan saldırganın yakalanması için operasyon başlattı.

Merkez Yenişehir İlçesi Yaradanakul Caddesi\'nde bulunan Filiz Apartmanı\'ndaki evinden çıkan ve evinin önündeki aracının bagajına malzeme koyan Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Onbaşı B.D., saat 09.00 sıralarında, kimliği belirsiz bir kişinin arkasından düzenlediği silahlı saldırıya uğradı. Sırtıyla başına aldığı kurşunlarla ağır yaralanan Uzman Onbaşı B.D., ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Hastanede ameliyata alınan B.D.\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Jandarma Uzman Onbaşı B.D.\'nin anne ve babasıyla yaşadığı ve Diyarbakır Dicle İlçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Saldırıdan sonra ara sokaklara kaçan saldırganın yakalanması için polis, operasyon başlattı. Mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, bir saldırganın izini sürüyor.

Canan ALTINTAŞ- Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)